Ni 'Bailando con lobos', ni 'Horizon'. Este es el mejor western de Kevin Costner y lo puedes ver en streaming

En 2024 vimos a dos directores de alto perfil y cierta megalomanía realizar kamikazes proyectos autofinanciados porque necesitaban sacarlos de dentro. Aunque muchos se resisten a dejar que Francis Ford Coppola y Kevin Costner residan en la misma frase o categoría artística, ya que el primero quiso realizar una loca obra de arte imposible ('Megalopolis') y el segundo quiso hacer un western en cuatro partes ('Horizon: An American n').

Claramente su carrera como director no está ni mucho menos cerca a la de Coppola, pero es encomiable igual la determinación de Costner de seguir mostrándose como un especialista del género del Oeste. Todas sus películas han sido westerns, todas han tenido su parte tradicional y su pizca de revisionismo, y muchos podrían argumentar que todas han salido imperfectas. Pero estarían equivocados con el caso de ‘Open Range’.

Duelo a tumba abierta

Convertida con el paso de los años en la obra de culto de Kevin Costner, manteniendo una reputación que en el caso de 'Bailando con lobos' ha sido más complicado sostener, siendo además plenamente espectacular con una de las mejores escenas de tiroteos de la historia. Robert Duvall y Annette Bening comparten el protagonismo con el director en esta película que se puede ver en streaming a través de Movistar Plus+ o en acontra+.

Duvall es el jefe granjero de una expedición ganadera que pastorea los prados alejados de tensiones y disputas. En el caso de uno de sus empleados, Charley Waite, este alejamiento es plenamente intencionado. Pero al acercarse a una ciudad fronteriza gobernada por corruptos terminarán en un conflicto que no deseaban, pero llevarán hasta el más sangriento final.

'Open Range' resulta casi hasta inusual en la carrera como director de Costner, ya que no aborda el género con ambiciones exageradas. No quiere hacer una exploración de la posible convivencia entre nativos y hombres blancos como en 'Bailando con lobos', no quiere imaginar una refundación del país en clave distópica como en 'Mensajero del futuro', ni tampoco quiere examinar la conquista del Oeste como en 'Horizon'. En cierto modo, parece buscar hacer un entretenimiento puro con matices adultos en como refleja la camaradería masculina.

'Open Range', espectacular e imprescindible

Es, igualmente, una película puramente Kevin Costner más allá de las coordenadas western, porque vuelve a aprovechar el género para examinar valores y qué significa ser un hombre en un contexto difícil y duro. Lo hace con un poco de paciencia, pero sin necesidad de irse a las tres horas, sabiendo elaborar a los personajes a través de sus interacciones para que luego nos importen de veras cuando pasen a la acción.

Porque si algo ha engrandecido la reputación de 'Open Range' ha sido su acción, especialmente en un tercer acto sensacional donde Costner saca su mejor músculo para dirigir y contar todos los dinámicos enfrentamientos que se están dando. Es una gran lección de ritmo y contundencia que ha sabido llevar en todos sus proyectos, pero aquí reluce especialmente. Pocas fisuras y mucha gran factura permiten que siga elevándose como su película esencial como director, aunque otras se presenten como más grandes que la vida.

En Espinof | Las mejores películas para iniciarse en el western

En Espinof | Kevin Costner está considerado una de las mejores estrellas y cineastas del western, pero Kurt Russell tenía todo para superarle tal y como mostró en 'Tombstone'