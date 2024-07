La película de ciencia ficción que casi se carga la carrera de Kevin Costner 27 años antes que 'Horizon: An American Saga'. Un western futurista que sigue siendo uno de los mayores fracasos de la historia

Kevin Costner fue durante años una de las mayores estrellas de Hollywood, lo cual le permitió participar en proyectos que de otro forma seguramente jamás se habrían hecho. Hoy en día se habla mucho del batacazo sufrido por 'Horizon: An American Saga' y en su momento la mala fama se la llevó 'Waterworld', pero lo cierto es que la película de ciencia ficción que casi se carga su carrera fue otra: 'Mensajero del futuro'.

Tras el pinchazo en taquilla de 'Waterwold', Costner quiso redimirse a los ojos de Hollywood con una película con la que esperaba repetir el éxito de 'Bailando con lobos', su primer largometraje como director. La elegida fue la adaptación de una novela de David Brin, quien muchos años antes hacía confesado que el actor era su favorita para protagonizarla, contando para la ocasión con un generoso presupuesto de 80 millones de dólares.

Un desastre colosal

Un presupuesto bastante elevado para la época, pero es que 'Mensajero del futuro' simplemente lo necesitaba por la ambición que existía en su propia historia: Estados Unidos colapsó hace 16 años tras una guerra apocalíptica. Ahí seguimos a un enigmático vagabundo que se hace pasar por cartero interpretado por Costner que lleva la esperanza allí por donde pasa con la promesa de unos Estados Unidos de América restaurados...

Eso sí, Costner quiso hacer la película a su manera, por lo que descartó el guion que llevaba tiempo escrito y fichó a Brian Helgeland, que el mismo año del estreno de 'Mensajero del futuro' también firmó junto a Curtis Hanson el libreto de la aclamada 'L.A. Confidential'.

Una vez quedó satisfecho, Costner siguió adelante con todo y dio forma a una película que duraba casi 3 horas. Eso llevó a una disputa con Warner sobre la necesidad de hacer recortes en la misma, sobre todo tras varios pases de prueba en los que 'Mensajero del futuro' tuvo una respuesta bastante mala por parte del público.

Sin embargo, Costner no cedió ni un ápice en su visión y 'Mensajero del futuro' llegó finalmente a los cines el 25 de diciembre de 1997. El problema es que no hubo regalos para ella y todo fue carbón, ya que su desastre en taquilla fue colosal, ingresando apenas 30 millones de dólares en todo el mundo, lo cual acabó traduciéndose en unas pérdidas estimadas en 70 millones de dólares.

Además, las críticas también fueron mayoritariamente negativas, dando hasta cierto punto la sensación de que tenían ganas de derribar a Costner. El ensañamiento también se extendió a los Razzie, donde se hizo con cinco galardones, incluyendo el de peor película del año, importando bien poco que tuviese rivales como 'Batman y Robin', 'Speed 2' o 'En tierra peligrosa 2'. Si hasta Costner se llevó el premio al peor actor por encima de Shaquille O'Neal o Steven Seagal...

Pese a todo ello, Costner siempre ha defendido 'Mensajero del futuro' y en su momento explicó su decisión de querer dirigirla él mismo de la siguiente manera:

Hay muchas subtramas y tantas historias aparte que me interesaban que con un acercamiento convencional a la historia habrían sido eliminadas. Otros directores que no hubiesen trabajado en el guion probablemente no estarían tan enamorados con el material como yo. Y me encanta que una película así hay tantas subtramas, como que un personaje me parece y me diga que diseñó la estación espacial Galileo. Por alguna razón eso hace click y que me pare y lo vea de otra forma que como un hombre con una gran barba gris y que cojea.

Ellos tenían una vida, y en una película convencional esa escena probablemente habría acabado en la basura, y quizá es una escena que ni siquiera te gusta, pero a mí me gusta. Me gusta ver a Bethlehem hablando cuando ve los dibujos y dice que un general debería llevar un diario, que es la única forma de evitar difamaciones. Mucha gente se quedaría con la broma, pero creo que cuando exploras su vanidad hace que de más miedo y que sea más inusual.

Además, Costner no ha cambiado de opinión a lo largo de los años, pues en 2020 afirmaba en The Daily Beast que "creo que 'Mensajero del futuro' es una película muy divertida cuando la ves. Hay humor a lo largo de toda ella. Trata un poco de la naturaleza de la fama, y de tratar con alguien que es famoso, y él diciendo: "No, tú eres famoso". Eso es todo lo que la película estaba tratando de hacer".

