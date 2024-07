El público dicta sentencia sobre 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' y afirma que este western es un punto bajo para Kevin Costner. No ha dirigido ninguna película peor en toda su carrera

Kevin Costner apostó a lo grande por 'Horizon: An American Saga', un proyecto que fue concebido como un western en forma de cuatro películas. Dos ya están rodadas y hace unos días llegó a los cines el 'Capítulo 1'. Su funcionamiento en taquilla no ha sido estelar durante su primer fin de semana, pero es que a eso hay que sumarle que el público ha afirmado que no ha dirigido ninguna película peor hasta ahora.

No ha gustado mucho

'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' ha conseguido una B- en Cinemascore, una valoración que invita a pensar que su mantenimiento en taquilla no va a ser precisamente bueno. Una malísima señal, pues las dos primeras entregas han tenido un coste aproximado de 100 millones de dólares, con Costner poniendo de su bolsillo más de la mitad para sacar adelante un proyecto soñado.

De hecho, esta fuerte apuesta de Costner fue una de las causas de su conflictiva salida de 'Yellowstone', la serie de televisión que había revitalizado su carrera, y todo apunta a que también tuvo mucho que ver en su divorcio con Christine Baumgartner, con quien llevaba casado desde 2004. Casualidad o no, ese matrimonio ha abarcado los 20 años de su carrera en los que no había vuelto a dirigir película alguna.

Por cierto, si tenéis curiosidad en saber cómo encaja exactamente 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' en la filmografía de Costner como director, estas fueron las valoraciones que recibieron sus tres anteriores trabajos:

'Bailando con lobos' una A+(la nota máxima que se puede recibir)

'Mensajero del futuro' una B- (empate con 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1')

una B- (empate con 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1') 'Open Range' una A-

El estreno de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2' está previsto para el próximo 16 de agosto.

