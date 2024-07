El enorme fracaso de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' acaba de tener consecuencias. La segunda entrega del western épico de Kevin Costner cancela su estreno en cines de forma indefinida

El estreno de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' no ha tenido el éxito esperado. De hecho, el épico western de Kevin Costner ha sido un sonado fracaso comercial y eso acaba de tener consecuencias: el estreno de la segunda entrega, previsto hasta ahora para el próximo 16 de agosto, ha sido cancelado de forma indefinida (o aplazado, si preferís verlo así).

Un futuro complicado

Eso no quiere decir que 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2' no vaya a llegar a verse en cines, pero sí que siembra dudas sobre su futuro. De hecho, en Deadline apuntan que se está valorando la posibilidad de estrenarla al mismo tiempo en salas comerciales y en Max. De ahí a que pueda lanzarse de forma directa en streaming solamente hay un paso...

Desde Warner destacan que simplemente quieren esperar a ver cómo reacciona el público cuando la primera entrega pueda verse en casa. Su lanzamiento en digital tendrá lugar el próximo 16 de julio y más adelante se sumará al catálogo de Max. Un buen golpe de efecto para esa posible lanzamiento simultáneo sería poner la primera parte en streaming y muy poco después lanzar la segunda.

Todo esto también provoca ciertas dudas sobre el futuro de la saga. Recordemos que Costner quería hacer cuatro entregas. De hecho, ya ha hecho parte del trabajo de producción de la tercera y el plan era retomar el rodaje en agosto de este año. Eso parece que podrá hacerlo sin grandes contratiempos, pero la cuarta parte es más problemática, pues todavía está buscando la financiación necesaria y ahora le va a resultar mucho más difícil conseguirla.

