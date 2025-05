"Me opuse a él todo lo que pude". Charlie Cox confiesa que no le gusta nada un episodio de 'Daredevil: Born Again' que "le encanta a la gente"

El camino hasta el estreno de 'Daredevil: Born Again' fue algo complicado, ya que Marvel decidió paralizar su rodaje para buscar un nuevo enfoque que aprovechase mejor las posibilidades de la serie protagonizada por Charlie Cox. Sin embargo, el estudio no quiso desperdiciar todo lo que ya se había grabado, por lo que se reutilizó bastante material. Eso llevó a que su propio protagonista no quedase nada contento con su quinto episodio: 'Con intereses'.

'Con intereses' es el quinto episodio de la serie de Disney+ y su historia gira alrededor del atraco a un banco. En una entrevista concedida a The Playlist, Cox reconoce que ese capítulo no se cambió en absoluto una vez que hubo que la serie de paralizó temporalmente para hacer muchos ajustes en el guion. Y ese es uno de los varios motivos por los que el actor lo detesta:

No sé si esto es de interés, pero diré que, entre todo esto, hubo un episodio que no cambiamos en absoluto. Es el episodio del banco, que formaba parte del original. Lo rodamos antes de la huelga. Formaba parte del original y, en mi opinión, no me gustó. No me gustaba. Era el que menos me gustaba de los episodios, y me opuse a él todo lo que pude. Dije: "No creo en un atraco a un banco en 2025. Parece un juego de los años 70. Hay demasiada tecnología hoy en día para que eso funcione". Y también, no creía que el dispositivo utilizado para el robo fuera lo suficientemente sofisticado.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

La sorpresa de Cox

Eso llevó a que la sorpresa del actor fuese mayúscula cuando se enteró de que mucha gente lo adora: "Realmente me opuse al episodio, y sin embargo oigo que ese episodio le encanta a tanta gente. Eso demuestra que no lo sabes. Es tan subjetivo. El gusto de cada uno es diferente. Y he oído que ese episodio es uno de los mejor valorados. Internamente, cuando hacen sus calificaciones, es una de las series de Disney mejor valoradas que han tenido".

Sin embargo, fijamos en las notas que los diferentes capítulos de la serie tiene en IMDb, lo cierto es que 'Con intereses' consigue un 8. Una nota que por sí misma puede parecer muy alta, pero lo cierto es que todos los demás episodios con la excepción del séptimo consiguen una valoración más alta. Y lo cierto es que 'Por amor al arte' también tiene un 8.

Con todo, Cox también señala que 'Born Again' tiene "algunos de los mejores guiones" que ha tenido dando vida a Daredevil, por lo que es evidente que, en líneas generales, ha quedado muy satisfecho con el resultado final.

En Espinof | Todas las series de Marvel Studios en Disney+ ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica