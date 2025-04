'Daredevil: Born Again'. Todo lo que sabemos de la temporada 2 de la magnífica serie de Marvel con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio

Nueve episodios y tenemos la cortina final de la primera temporada de la magnífica 'Daredevil: Born Again'. La serie de Marvel que recuperaba el tono de la magnífica adaptación del superhéroes realizada por Netflix se despide momentáneamente en Disney+ prometiendo que muy pronto tendremos una temporada 2. Así que vamos a ver todo lo que se sabe.

La historia

Hay que tener en cuenta que originalmente 'Daredevil: Born Again' fue concebida para tener 18 episodios... y las sensaciones que ha dejado esta primera temporada y su final, más allá de ese choque de estilos entre los guionistas originales y los actuales es que, efectivamente, tenemos un mega arco argumental partido en dos temporadas. Así que es lógico pensar que van a continuar con la trama tal como la dejaron.

Hagamos un resumen breve. Wilson Fisk ha consumado su plan de hacerse con el control de la ciudad con ley marcial, toque de queda y prohibición del vigilantismo mientras se está construyendo su propia ciudad estado. Al otro lado del cuadrilátero, tenemos a Matt Murdock completamente decidido a recuperar la ciudad, a que los neoyorquinos recuperen lo que les pertenece.

A partir de aquí ya tenemos material para explorar como la ya deteriorada relación de Murdock con Heather después de que esta haya aceptado un cargo en el gabinete del alcalde. Por otro lado, se atisba ciertas fisuras con la leal Sheila, a la que el tema de la "dimisión" de Gallo le huele más que raro.

Por parte de "los buenos" tendremos que ver si Daredevil logra más aliados para esta guerra. Entre los rumores que hablan del regreso de Los Defensores, que parece que Angela del Toro tiene sus propios planes (¿se convertirá en la nueva Tigre Blanco?) y que Punisher se fuga de la prisión de Kingpin podemos tener material de sobra.

Por otro lado, las pocas imágenes filtradas del rodaje hacen suponer que tirarán en parte por la trama de 'Tierra de sombras' (Shadowland). Evidentemente para que sea una adaptación fidedigna del cómic de Andy Diggle, deberíamos volver a todo el tema de La Mano... pero creo que se puede coger unas pocas pinceladas (con Daredevil cayendo en cierto lado oscuro y toda una reunión de héroes para ver qué pasa ahí).

El reparto

Salvo sorpresa y las muertes ya sabidas, podemos dar por aseguradas la presencia de la práctica totalidad del reparto principal de 'Daredevil: Born Again'. Así, tendremos a Charlie Cox como Matt Murdock, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, Margarita Levieva como Heather, Deborah Ann Woll como Karen, Zabryna Guevara como Sheila, Nikki James como Kristen McDuffie, Genneya Walton como BB Urich, Arty Froushan como Buck, Clark Johnson como Cherry, Michael Gandolfini como Daniel.

Además Ayelet Zurer como Vanessa y Jon Bernthal.estarán fijo. Aunque, eso sí, tendremos que ver por donde van los tiros con Punisher sabiendo que el personaje va a protagonizar un mediometraje especial. También se espera de nuevo a Tony Dalton como Jack Duquesne, aunque sea para justificar su presencia, Wilson Bethel como Bullseye y Jeremy Isaiah Earl como Cole North.

El rodaje

No han querido esperar demasiado y la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' ya está en pleno proceso de rodaje en diferentes localizaciones de Nueva York nuevamente con el título en clave de 'Out the Kitchen 2'. La temporada constará de ocho episodios.

Para alivio de muchos, esta temporada ya será en principio totalmente de Dario Scardapane, Aaron Moorhead y Justin Benson. Con el primero coordinando la parte del guion y los segundos volviendo a marcar su presencia en la dirección.

Lo que se sabe del estreno

Dario Scardapane ha confirmado que tendremos cita para dentro de un año. Según ha publicado en su Instagram, veremos la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' en marzo de 2026. Justo un año después del estreno de la serie en Disney+.

