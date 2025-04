Marvel está jugando con el regreso de Los Defensores. El último episodio de 'Daredevil: Born Again' es la muestra de ello

Desde que se empezó a fraguar 'Daredevil: Born Again' y más aún en estas últimas semanas ha empezado a haber insistentes rumores de un regreso de Los Defensores ahora que Matt Murdock ha vuelto a la acción. Y es que el supergrupo callejero formado por Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand merece también una segunda oportunidad.

Y es que, teniendo en cuenta que no solo hemos tenido el regreso del cuernecitos encarnado por Charlie Cox sino también al Punisher de Jon Bernthal, la posibilidad de que poco a poco tengamos al resto de vigilantes/superhéroes del sub-universo Netflix va creciendo por momentos.

Que no solo es cosa de los fans... sino que también desde Marvel Studios están considerando bastante la idea. Así lo aseguró hace unos meses el jefe de Marvel Televisión Brad Winderbaum en un reportaje de Entertainment Weekly.

«No puedo decir mucho, pero te diré que es tan emocionante poder jugar en esa caja de arena. Obviamente no tenemos los recursos narrativos ilimitados de los cómics, [donde] si lo puedes dibujar, lo puedes hacer. Estamos tratando con actores y tiempos y la escala masiva de producción para construir un universo cinemático, especialmente en televisión Pero solo puedo decir que teniendo todos esos factores en cuento, es ciertamente algo que es creativamente hablando extremadamente emocionante y que estamos explorando mucho.»

¿Guiños o pistas falsas?

No sabemos hasta qué punto lo están explorando pero creo que para este último episodio de 'Daredevil: Born Again' sí que han puesto algún guiño muy sutil hacia el grupo. En diversos montajes (por ejemplo cuando Fisk se dirige a la ciudad de Nueva York) vemos resaltados colores como el azul, el amarillo o el púrpura o gente a lo lejos de look similar a Jessica Jones o Luke Cage.

La guinda del pastel fue cuando el comisario Gallo se sube a su coche solo para descubrir que no está su chófer habitual. Un hombre negro al que reconoce y le llama Luke. De repente los ojos del fan están más que atentos ¿es Luke Cage? Sin embargo, si bien los ojos que vemos por el retrovisor cuadran con los rasgos de Mike Colter, cuando le vemos de perfil comprobamos que no es él.

También la conversación entre ellos se mueve de forma algo sibilina. Gallo comenta que no se ven desde que este Luke era un recluta. Algo que podría ser (más allá del hecho de que Luke Cage fue policía en Georgia y no Nueva York... pero para algo existen los traslados) de no ser por un detalle importante: en esa época seguía usando su nombre real, Carl Lucas. Es decir, si no se ven desde entonces le llamaría Carl y no Luke. La fantasía de que en algún momento Cage se infiltrase en las tropas de Kingpin se desvanecía en un momento.

Reconozco cierta predisposición a ver estos guiños, como buen ratón de biblioteca Marvel, pero más allá de lo intencional, hay un detalle a tener en cuenta que podría justificar del todo la presencia de los Defensores en la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again'. Y es que las imágenes filtradas de rodaje y las palabras de Vincent D'Onofrio al respecto (un ni confirmo ni desmiento pero no vas desencaminado) apuntan en dirección a una adaptación de 'Tierra de sombras' (Shadowland).

Publicada originalmente en 2010, 'Tierra de sombras' era el cierre de la etapa de Andy Diggle como guionista de 'Daredevil' y nos presentaba a un Matt Murdock dirigiendo la Mano y combatiendo el crimen (y a Kingpin) dejando suelto su lado más oscuro asesinando, de hecho, a villanos como Bullseye. Esto provoca una reunión de los héroes callejeros marvelitas, incluyendo Luke Cage, Puño de Hierro, Caballero Luna y compañía para intentar que el héroe ciego vuelva a sus cabales.

Claro, habría que adaptar a la trama de la serie, pero no sería descabellado pensar que para su guerra contra el alcalde Matt Murdock necesitase de todos los héroes que pueda tener a mano. Así lo propone en su monólogo final... y así lo esperamos los fans.

