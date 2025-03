'Daredevil: Born Again' no es solo una de las mejores series de Marvel. Un impecable y brutal drama superheroico que se sitúa en la cumbre del género

Voy a ir sin paños calientes para comenzar esta crítica. Los primeros 16 minutos de 'Daredevil: Born Again' son de la mejor televisión que se ha hecho en años. Un prólogo a la serie de Disney+ tan bueno que presenta dudas sobre si serán capaces de mantener el nivel en los nueve episodios de la recién estrenada temporada 1 de la serie de Marvel.

Afortunadamente, si bien con no tanta intensidad, se mantiene bastante el nivel y puedo afirmar, una vez vista la primera temporada completa, que esta nueva serie del superhéroe ciego es, no solo de las mejores series de Marvel, también se cuela muy alto como una de las mejores ficciones de la historia del género en televisión que recoge el guante de la 'Daredevil' de Netflix y entusiasma con una nueva dirección.

Casi es mejor no entrar en demasiado detalles, pero la serie arranca con una bestial escena de acción (rodada magistralmente por Aaron Moorhead y Justin Benson) con una lucha a muerte entre Bullseye (Wilson Bethel) y Daredevil (Charlie Cox) que acaba en tragedia. Un año después, vemos a un Matt Murdock todavía en duelo y retirado de su vida superheroica. Por otro lado, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) es elegido alcalde de Nueva York, lo que no quiere decir que haya dejado de lado sus otros negocios.

Era ateo, pero ya creo

Tenía algo de miedo con esta nueva serie de Daredevil, sobre todo tras la remodelación completa que sufrió, con la salida de los guionistas originales (Matt Corman y Chris Ord) y la llegada de Dario Scardapane como nuevo showrunner. En ese entonces, ya tenían rodados varios episodios y, por mucho que reconvirtiesen en Marvel se enfrentaban al reto de combinar dos direcciones y estilos distintos (lo original era más procedimental) sin que pareciese que estuviésemos en dos series diferentes.

De hecho, en los episodios disponibles desde ahora podemos ver perfectamente "las dos Daredevils: Born Again", ya que el segundo episodio esta firmado por el triunvirato original (Corman, Ord y dirección de Michael Cuesta) y se ve claramente la intención de tener a Murdock en los juzgados en un caso de defensa de Hector Ayala/Tigre Blanco (el fallecido Kamar de los Reyes), minisaga inspirada en el cómic de Brian Michael Bendis.

Es este segundo episodio junto al tercero los que expanden y establecen el enfoque de 'Daredevil: Born Again' como una estupenda mezcla entre drama criminal/superheroico y tintes de drama político en lo que Matt Murdock se ve enfrentándose a policías y políticos corruptos. Aquí el trabajo de Scardapane y compañía es muy preciso, porque no da la sensación nunca de estar ante la amalgama de dos propuestas diferentes.

Hablando de eso, ¿os acordáis de cuando se anunció que 'Daredevil: Born Again' como una serie de 18 episodios? Si bien en estilo no se notan esas diferencias creativas, sí que argumentalmente hablando se aprecia que estamos ante una temporada única (y larga) dividida en dos. Esa división artificial en dos temporadas es de las pocas grandes pegas que le puedo poner a la serie.

No quiero entrar demasiado en spoilers pero, después de varios episodios construyendo, con un villano interesante (Muse) por ahí rondando y Fisk inaugurando su gran campaña de caza a los enmascarados por todo lo alto, el noveno episodio se antoja ligeramente anticlimático. Si bien Scardapane cierra cierto arco emocional con Matt Murdock, está claro que estamos a mitad de la historia. Afortunadamente, la temporada 2 ya está en marcha.

Fisk, mi rey

Al igual que en la serie de Netflix, uno de los grandes puntos de 'Born Again' es la exploración de Wilson Fisk y su oscuridad. Sus juegos de poder, su relación con Vanessa (Ayelet Zurer) y la exploración de lo que esconde bajo su fachada de alcalde que quiere salvar la ciudad destacan por encima del resto de la serie. Incluso por encima del propio Matt Murdock/Daredevil. También el Frank Castle de Jon Bernthal cobra bastante interés en el metraje, gracias a un grupo de policías, digámoslo así, fans de sus métodos.

No estoy diciendo que el superhéroe titular esté desaprovechado, para nada. Si bien es cierto que está atravesando su propia crisis personal y se debate entre cumplir con el sistema como el abogado que es o no con su vocación superheroica, creo que como personaje no resulta tan apasionante. Es más, su dinámica con Heather (Margarita Levieva) palidece en comparación con la que pudo tener con Karen (Deborah Ann Woll) o incluso con su nueva socia Kristen McDuffie (Nikki M. James).

Si bien no es del todo perfecta, 'Daredevil: Born Again' es, en definitiva, brutal cuando debe serlo, emocionante y ligera a ratos, oscura y chocante en momentos precisos. Un revival que, me atrevería a decir, no solo está a la altura de la serie original, la supera.

