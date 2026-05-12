"Aprendí muchísimo de él, me ha dado varios consejos". Tom Holland se deshace en elogios hacia Matt Damon tras verle trabajar en 'La odisea'

Cada vez que Christopher Nolan estrena una película, como quien dice, sube el pan. El caso de 'La odisea' no es una excepción, y su estreno de cara al próximo 17 de julio está generando conversaciones en torno a infinidad de temas, desde los elementos históricos del largometraje —que no han tardado en ser criticados por algunos historiadores— hasta la obsesión del director por los efectos prácticos, siendo uno de los ejes centrales del debate online su espectacular reparto.

¡Referente!

El elenco de la nueva épica del cineasta británico destaca principalmente por su diversidad, en el que intérpretes consagrados como Charlize Theron, Bill Irwin, John Leguizamo o Anne Hathaway se dan la mano con algunas de las nuevas voces destinadas a heredar el Olimpo de Hollywood, incluyendo a la incombustible Zendaya y a un Tom Holland que ha demostrado ser mucho más que el último Spider-Man.

Ha sido precisamente Holland quien, durante una entrevista con GQ, ha explicado su experiencia rodando 'La odisea' y, más concretamente, su dinámica en set con Matt Damon, a quien ha catalogado como "leyenda". El actor ha expresado así su agradecimiento por la oportunidad de colaborar con quien considera "un líder".

Pasamos mucho tiempo juntos, y de que de lo que muy estoy agradecido a Matt es de que él es exactamente como yo esperaba que fuera. Fue un líder. Esta fue una película muy dura y nadie trabajó más duro que Matt.

Pero, para Holland, trabajar con Damon fue algo más que una oportunidad de hacerlo con un referente, sino una fuente de aprendizaje. Según afirma, su compañero hizo las veces de mentor, dándole algunos consejos que prefiere no revelar y haciendo gala de un comportamiento ejemplar durante las filmaciones.

Siempre llegaba al set con una sonrisa, era atento y muy amable con el equipo de rodaje. Creo que él realmente marcó la pauta para todos sobre cómo íbamos a hacer esta película colectivamente. Me ha dado algunos consejos que me guardaré para mí, pero aprendí muchísimo de él simplemente siendo una espectador en el rodaje y viendo trabajar a la leyenda que es Matt Damon.

Está claro que nunca habrá un auténtico relevo generacional en el gremio de la interpretación sin que las estrellas consagradas leguen su sabiduría a los más jóvenes. Después de su paso por 'La odisea', que llegará a nuestros cines el próximo 17 de julio, está claro que Tom Holland está mucho más cerca de tomar el testigo de sus ídolos.

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