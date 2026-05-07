'La odisea' de Nolan no suena como debería. La polémica decisión del cineasta que ha enfadado a los espectadores en Estados Unidos

Esta semana hemos tenido la oportunidad de echar el primer gran vistazo a 'La odisea' de Christopher Nolan. Tras meses de conformarnos con rumores y teasers escuetos, la película mostraba de forma más transparente su reparto, su argumento y sus ambiciones. No se puede decir desde luego que no parezca una película de Nolan. La fuente del título es prácticamente la misma que lleva usando años en otros proyectos. Su estilo visual también nos es familiar, así como la gran escala de la historia y estructura no lineal que sugiere el metraje.

Que se parezca al poema épico original que Homero escribió en la Antigua Grecia, hace casi tres milenios, ya es otra historia. Cuando Stephen Colbert le preguntaba por qué había elegido 'La odisea' como su nuevo proyecto tras 'Oppenheimer' en una reciente entrevista para su late show, Nolan no parecía tener ninguna razón de peso más allá de querer ver esa historia en forma de una gran superproducción. "Hacerle justicia", como él comentaba.

Eso le lleva, entre otras cosas, a tener un reparto tan plagado de estrellas de Hollywood que por momentos resulta francamente ridículo de concebir en pantalla. Colbert apuntaba también que varios de los actores habían sido superhéroes anteriormente, y Nolan contestaba que veía la mitología griega como los superhéroes de la Antigua Grecia. Es un enfoque que desde luego transpira solo con el metraje presentado. Matt Damon hará de Odiseo, Tom Holland de Telémaco y Anne Hathaway de Penélope. Es solo la punta del iceberg en un elenco tan abarrotado que incluso un talentazo como Zendaya, que sería el centro de la promoción en cualquier otra película, ni siquiera aparece en el tráiler.

Barriendo para casa

Luego está el tema del idioma en sí. En los días posteriores al lanzamiento del tráiler, medios estadounidenses y cinéfilos en redes se cuestionaban no solo el hecho de que la película estuviese tan llena de estrellas de Hollywood, sino que no haya el mínimo intento en que abandonaran el dialecto americano estándar en los diálogos. Se ha señalado lo chocante de que el personaje de Pattinson llame a Odiseo "papi", o frases muy coloquiales como "Let's go!" Con unos millones más o menos en el presupuesto, son detalles que demuestran que no hay tanta diferencia en una adaptación como esta y lo que hizo Emerald Fennell con 'Cumbres Borrascosas', y aquella se llevó muchos más críticas por su falta de fidelidad con la obra original.

Una forma menos amable de ver todo esto es la de la homogeneización de las historias fruto de un director experto en llevar todas sus películas a un mismo terreno. Desde hace años Nolan parece estar coleccionando estrellas para sus películas más que actores, pero el caso de 'La odisea' resulta especialmente sangrante por el material que se adapta. Incluso Netflix, que no está exenta de hacer esto mismo en otras producciones, apostó por un reparto y una producción colombiana para su ambiciosa adaptación de 'Cien años de soledad'. El concepto de "glocalization" (impulsar talentos locales para darles proyección internacional) no parece haber llegado aún a Hollywood. Su sistema de estrellas está demasiado asentado, y es tan ubicuo que se ve con potestad de universalizar cualquier historia haciéndola a su semejanza.

Parece una de esas concesiones de Hollywood que son imposibles escapar. En 'Chernobyl' de HBO, Craig Mazin acumuló premios por retratar una historia eminentemente rusa y contarla en inglés. 'El problema de los tres cuerpos' adaptó una historia que no tenía demasiado sentido fuera de China y la llevó a Londres con un reparto multicultural. Incluso Robert Eggers, cineasta obseso de la historia, la cultura y el lenguaje, hizo 'El hombre del norte' y metió en el reparto a Nicole Kidman, Ethan Hawke y Anya Taylor-Joy como nórdicos. Al menos tuvo el detalle de poner de protagonista Alexander Skarsgard, quien aparte de ser una estrella de Hollywood por lo menos es sueco. Este último, además, hace un esfuerzo consciente por combatir lo mismo de lo que Nolan peca en su adaptación. Cada una de sus películas tiene base histórica y un dialecto anglosajón propio, que trata de mantenerse lo más cercano posible a cómo hablaba la gente de la época.

Hay un detalle de la entrevista con Colbert que revela entre líneas la que probablemente es la verdadera intención de Nolan con esta película. Le decía al presentador que creció viendo películas de Ray Harryhausen, animador legendario de Hollywood y quien ayudó a llevar a la gran pantalla cintas mitológicas míticas como 'Jasón y los argonautas' y 'Furia de titanes'. La nostalgia de Nolan es claramente más cinematográfica que literaria, y como tal, no parece tener ningún interés en adaptar de forma fiel una de las piezas más importantes de la historia de la literatura. Le basta con que queramos volver a la era de la 'Troya' de Brad Pitt.

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