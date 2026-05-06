Hoy llega directa a streaming una las películas más alucinantes del año. Un torbellino de emociones que no dejará a nadie indiferente

Hay muchas películas pensadas para estrenarse en cines que, por un motivo u otro, acaban lanzándose de forma directa en streaming. Eso es lo que ha sucedido con una de las películas más alucinantes que vais a ver este año, ya que 'The Surfer' acaba de incorporarse al catálogo de MGM+ en España.

Dirigida por Lorcan Finnegan, el mismo cineasta que hace unos años sorprendió con la cinta de ciencia ficción 'Vivarium', 'The Surfer' nos cuenta la historia de un hombre que regresa a su ciudad natal con el objetivo de surfear junto a su hijo en la playa. Sin embargo, el hombre es humillado por una pandilla local, pero él decide declararles la guerra. Grave error, pues lo que empieza mal va acabar siendo muchísimo peor.

Una apuesta radical que lleva todo hasta las últimas consecuencias

'The Surfer' es un thriller psicológico que explora temas tanto de masculinidad tóxica como hasta qué punto tus demonios interiores te pueden sumergir en una espiral de autodestrucción sin límite. Finnegan opta por abrazar los excesos en todo momento, empezando por cómo el director de fotografía Radosław Ładczuk convierte en un aparente paraíso australiano en un escenario pesadillesco en el que la sobredosis de luz se convierte en un elemento cada vez más agobiante.

Además, Finnegan encuentra un aliado de lujo en un Nicolas Cage que abraza en todo momento las particularidades del proyecto, hasta el punto de que no se me ocurre ningún otro actor actual que pudiera moverse con tanta comodidad y convicción por unas arenas movedizas emocionales tan marcadas. Y es que encima el actor va modulando muy bien su estilo inconfundible para que vaya en perfecta sintonía con la propia evolución del relato.

Sí es verdad que esa tendencia total al exceso puede volver en contra de 'The Surfer' en algunos momentos concretos, pero se agradece encontrar una película que apueste de forma tan decidida por un enfoque que a menudo recuerda a 'El nadador' ('The Swimmer'), la extraordinaria película de 1968 protagonizada por Burt Lancaster. Lo único que aquí la apuesta es aún más extrema que en el largometraje dirigido por Frank Perry.

Ya imagino que no mucha gente estará también suscrita a MGM+, pero espero que aquellos que sí lo sean aprovechen esta oportunidad. Lo más probable es que más temprano que tarde también pase al catálogo de Prime Video, pero la noticia es que 'The Surfer' al fin se ha estrenado en España.

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026