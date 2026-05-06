Las 10 mejores películas brasileñas de todos los tiempos y dónde verlas en streaming en 2026

En la historia del cine el peso otorgando a la producción latinoamericana ha sido habitualmente reducido, a pesar de ser uno de los mercados más potentes del mundo. Brasil fue una de las grandes cunas del medio cinematográfico a pesar de sus pocos medios, y el público respondía con interés a esta forma de arte y entretenimiento. Estados Unidos lo percibió pronto y exportó a conciencia sus productos más “profesionales”, dominando las salas y coartando el desarrollo del cine brasileño.

Pero el cine en este país es un ejemplo de emerger contra las circunstancias, incluyendo un contexto de dictadura. La creación del Cinema Novo fue uno de los movimientos más atrevidos y sugerentes en la historia del séptimo arte, y vale la pena repasarlo así como algunas oleadas de grandes títulos que fueron surgiendo en las últimas décadas. Eso se intenta hacer en este repaso de algunas imprescindibles del cine brasileño con el que, con suerte, igual os conseguimos descubrir alguna obra especial.

‘Limite’ (1931)

Dirección: Mario Peixoto. Reparto: Iolanda Bernardes, Edgar Brasil, Olga Breno, Brutus Pedreira, Tatiana Rey.

El cineasta y escrito Mario Peixoto sólo llegó a dirigir un largometraje de ficción, y lo hizo tan en los márgenes que estuvo perdido durante largo tiempo. Tan desesperado estuvo por rescatar ‘Límite’ que escribió una carta haciéndose pasar por Sergei Eisenstein para reivindicar el valor de su propia obra. Aparte de ser un ejemplo de caradura admirable, el acto es loable por conseguir rescatar un gran trabajo de surrealismo y experimentación cinematográfica que tiene poco que envidiar los poéticos trabajos de Jean Vigo y otros franceses del momento.

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‘Vidas secas’ (1963)

Dirección: Nelson Pereira dos Santos. Reparto: Átila Iório, Maria Ribeiro, Orlando Macedo, Joffre Soares, Genivaldo Lima.

La irrupción del Cinema Novo expandió todas las posibilidades del cine en Brasil, desde su lenguaje a la posibilidad de comentar desde la experimentación la realidad social del país. Nelson Pereira dos Santos fue de la escuela más neorrealista, con un toque de aridez western, dando un increíble retrato de la miseria en películas como esta ‘Vidas secas’.

‘Los fusiles’ (’Os Fuzis’, 1963)

Dirección: Ruy Guerra. Reparto: Átila Iório, Nelson Xavier, Maria Gladys, Leonidas Bayer, Ivan Cândido.

Otra gran cualidad del Cinema Novo era su voluntad no sólo de desafiar la convención del cine comercial, sino también revolver los códigos del cine estadounidense que había colonizado las salas. ‘Los fusiles’ es una irreverencia revolucionaria con textura guerrillera que revuelve el cine bélico para exponer la represión social de los ciudadanos.

‘Dios y el diablo en la tierra del sol’ (’Deus e o Diabo na Terra do Sol’, 1964)

Dirección: Glauber Rocha. Reparto: Geraldo del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos, Sonia dos Humildes, Maurício do Valle.

De toda la escuela de cineastas nuevos que surgieron en el Brasil de los sesenta, Glauber Rocha es uno de los más importantes y reconocidos con bastante merecimiento. Pocos pueden revolverse tanto contra la influencia estadounidense como hace en ‘Dios y el diablo en la tierra del sol’, un western revisionista adelantado a su tiempo que denuncia la toxicidad de la masculinidad y el fanatismo religioso.

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’O Bandido da Luz Vermelha’ (1968)

Dirección: Rogério Sganzerla. Reparto: Paulo Villaça, Luiz Linhares, Helena Ignez, Pagano Sobrinho, Roberto Luna.

En la construcción del Cinema Novo también fue importante la influencia de la Nouvelle Vague francesa y su deformación libre y excitante de los códigos del cine. Se aprecia especialmente en ‘O Bandido da Luz Vermelha’, una película criminal libre, disidente y totalmente increíble donde Rogério Sganzerla crea magia desde el caos. Si fuera francesa se colocaría como deberes imprescindibles.

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‘Cabra Marcado Para Morrer’ (1984)

Dirección: Eduardo Coutinho. Intervenciones de: Eduardo Coutinho Elizabeth Teixeira Ferreira Gullar Tite de Lemos Eduardo Escorel.

Cuando estalló el golpe de Estado militar en Brasil en 1964, Eduardo Coutinho se encontraba por el norte del país rodando un documental. Se interrumpió el rodaje de y no se reanudó el proyecto hasta comienzos de los 80, donde a través de una familia que ha perdido a su patriarca por asesinato refleja el impacto de todos estos años de dictadura. Es lo que hace encomiable y casi milagroso a ‘Cabra Marcado Para Morrer’.

‘Estación central de Brasil’ (’Central do Brasil’, 1998)

Dirección: Walter Salles. Reparto: Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marilia Pêra, Soia Lira, Othon Bastos.

La revalorización de la producción audiovisual en Brasil en este siglo no habría sido posible de ese pequeño resurgir a finales de los noventa que comandó esta estupenda road movie de Walter Salles. Con una Fernanda Montenegro fantástica, ‘Estación Central de Brasil’ fue una emocionante revelación que supuso un antes y después.

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‘Ciudad de Dios’ (’Cidade de Deus’, 2002)

Dirección: Fernando Meirelles, Kátia Lund. Reparto: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phelipe Haagensen, Douglas Silva, Seu Jorge.

Si estabas interesado en el cine a comienzos del siglo, es muy probable que se te cruzase en el camino la épica criminal de Fernando Meirelles y Kátia Lund, muy aclamada en su momento. Y flipaste, claro, porque su retrato de la calle, la delincuencia dominante y la pobreza es contundente y con impacto. Buscapé siempre se queda en la memoria.

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‘Tropa de élite’ (’Tropa de Elite’, 2007)

Dirección: José Padilha. Reparto: Wagner Moura, Caio Junqueira, André Ramiro, Fernanda Machado, Milhem Cortaz.

De la bomba de ‘Ciudad de Dios’ a la metralleta de acción en las favelas. José Padilha hace un thriller angustioso y duro donde no hay muchos espacios para lo heroico. Brutal además de crítica con la criminalidad, pero también con una cultura policial intensa próxima a la secta religiosa, con Wagner Moura revelándose como una estrella total.

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‘El agente secreto’ (’O Agente Secreto’, 2025)

Dirección: Kleber Mendonça Filho. Reparto: Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Udo Kier, Tânia Maria.

Siguiendo con Wagner Moura, también está espléndido dar las últimas notas de vida al inusual thriller de Kleber Mendonça Filho, que alcanzó una gran aclamación a nivel mundial desde su estreno en Cannes (donde ganó dos premios). Un gran ejercicio de género que se revuelve contra el borrado de la historia y contra el caciquismo, manteniendo tensión con maestría y sorprendiendo con increíble humor absurdo.

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