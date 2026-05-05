Angelina Jolie, preocupada por las limitaciones de la libertad de expresión en Estados Unidos: "Amo a mi país, pero no lo reconozco"

En un mundo en el que una cadena de televisión de la talla de ABC, con la necesaria presión gubernamental, llega a retirar "indefinidamente" un programa de prestigio de su parrilla de emisión debido a algunos comentarios de su presentador, es normal que figuras de la talla de Angelina Jolie consideren como "muy difíciles" preguntas como la siguiente: ¿Qué es lo que temes como artista y como estadounidense?

Jolie, la internacional

La actriz tuvo que contestar a esta cuestión durante su paso por la última edición del Festival de San Sebastián pocos días después de que la mencionada network propiedad de Disney se cargase el show de Jimmy Kimmel tras sus sonadas declaraciones sobre el asesinato de Charlie Kirk; un escenario que impulsó a que la siempre reivindicativa intérprete hiciese referencia a los peligros que conlleva la falta de libertad de expresión en una, a priori, democracia como la de Estados Unidos.

En su razonamiento, que puedes leer a continuación, aseguró no reconocer su país actualmente y tildó su vida de "internacional".

"Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco. Siempre he vivido internacionalmente, mi familia es internacional, mis amigos, mi vida... Mi visión del mundo es igualitaria, unida e internacional. Creo que cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones personales y las libertades de cualquier persona es muy peligrosa. Vivimos tiempos serios en los que debemos tener cuidado de no decir cosas a la ligera. Son tiempos muy, muy duros los que nos está tocando vivir juntos."

Durante su visita al festival español —la primera de su carrera—, Jolie estuvo presentando 'Couture (Alta Costura)', el largometraje escrito y dirigido por Alice Winocour —directora de 'Próxima' y guionista de la celebradísima y multipremiada 'Mustang'—; un drama de historias cruzadas ambientado en la Semana de la Moda de París en el que, junto a Jolie, figuran nombres como los de Anyier Anei, Ella Rumpf o Louis Garrel, y que llega a nuestras salas de cine este viernes 8 de mayo.

Vía | Variety

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