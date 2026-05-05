"Puede que haya un exceso de control". Los directores de 'Vengadores: Doomsday' creen que es importante preservar los spoilers... pero no tanto

Amenazas nucleares, guerras incesantes, la inteligencia artificial, cruceros con virus peligrosísimos en medio del océano... 2026 nos está dando muchos dolores de cabeza pero, en medio de la retahíla de cosas que siguen aterrando a medio mundo, continúa estando una de lo más banal: los spoilers. Esos comentarios soltados sin previo aviso a viva voz, en textos o en redes sociales que pueden arruinar la experiencia del respetable con una serie o película.

Spoilers: dolores de cabeza necesarios





Siendo uno de los grandes dolores de cabeza dentro de la industria actual, es comprensible que los cineastas responsables de los mayores eventos cinematográficos, de esos que mueven masas y recaudan millonadas, anden con pies de plomo con las filtraciones. Pero incluso referentes de esta parte del ecosistema de Hollywood como los hermanos Russo no tienen claro que se algo que se pueda controlar del todo ni que deba recibir más atención de la necesaria.

Por el momento, la producción de su 'Vengadores: Doomsday' no se está viendo demasiado afectada por el mal de los spoilers, con el público sumergido en un mar de especulaciones sin confirmar de certezas comunicadas oficialmente por Marvel Studios. No obstante, durante una entrevista con Metro, Joe Russo ha hablado sobre las dos caras de los spoilers: las sorpresas son vitales, pero generan recelo entre el fandom a la hora de hablar sobre una producción.

Por un lado, el público quiere que le sorprenda, y es parte de lo que hace emocionante a la experiencia cinematográfica. Por otro, el tema puede tener un exceso de control, con la gente ansiosa por interactuar con cualquier cosa.

Russo lo tiene claro: si lo único que tiene tu película son sorpresas desconocidas hasta el momento de la proyección, es que algo no funciona.

Diseñamos estas películas para que se desarrollen de una manera determinada, y queremos que el público viva esos momentos tal como fueron previstos. Pero, al mismo tiempo, no puedes controlarlo todo. Tienes que concentrarte en crear algo que se aguante más allá de la sorpresa inicial.

Aún quedan unos cuantos meses —demasiados, diría—, para que 'Vengadores: Doomsday' se estrene en nuestros cines. De aquí al 18 de diciembre hay tiempo de sobra para que se filtre media película —y ahí está 'Spider-Man: No Way Home' como el peor escenario posible—, pero cuanto más frescos lleguemos al estreno, ya sea de esta o de cualquier otra película, mejor que mejor.

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