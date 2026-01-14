Los teasers de 'Vengadores: Doomsday' no son tráilers, según sus directores, sino pistas para el futuro. "Prestad atención"

Hace seis años, un teaser de 'Vengadores: Endgame' habría paralizado Internet, con todo el mundo haciendo conjeturas sobre el futuro, el pasado y detalles que quizá se nos habían pasado por alto. Sin embargo, en 2026, la marca Marvel lleva ya un tiempo sin dar los resultados esperados (más allá de bombazos como 'Deadpool y Lobezno' o 'Spider-man: No way home') y los teasers de 'Vengadores: Doomsday' están siendo comentados, sí, pero en un ambiente mucho más frío y escéptico. Por más que los Russo quieran avivar la llama.

Esperando al Doctor (Muerte)

Tras el lanzamiento del cuarto teaser, que presentaba a Shuri y los habitantes de Wakanda conociendo a La Cosa de 'Los 4 Fantásticos', los Russo han dado por terminada la primera fase de la promoción, anunciando en Instagram de manera críptica "Lo que habéis estado viendo durante las últimas cuatro semanas... no son teasers. O tráilers. Son historias. Son pistas... Prestad atención". ¿Qué quieren decir con esto? Hay quien tiene sus conjeturas.

Entre los interesados en Internet (no son tantos, por cierto, las declaraciones han caído a plomo y es normal), la opinión mayoritaria es la de que cada tráiler representa un momento vital: el primero, con Steve Rogers y su hijo, el nacimiento. El segundo, con Thor preparándose para luchar, la madurez. El tercero, con los mutantes aceptando su destino, la muerte. Y el cuarto, con el rey M'Baku y Shuri como nueva Black Panther, el más allá. Quién sabe.

Por supuesto, la mayoría de las opiniones se han choteado de los Russo, con mucha gente recordando a los hermanos que no deja de ser una película de Marvel y de nada sirve ponerse crípticos y misteriosos a estas alturas. Quedan 11 meses para que 'Vengadores: Doomsday' se estrene (será el 18 de diciembre), así que tienen tiempo de sobra para replantearse su campaña de marketing. El tiempo dirá si han acertado o, contra todo pronóstico, no han podido levantarla cual Mjolnir.

