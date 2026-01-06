¡Vuelven los X-Men! 'Vengadores: Doomsday' nos muestra la llegada de los mutantes al Universo Marvel en un nuevo teaser trailer espectacular

La taquilla del recién terminado curso cinematográfico 2025 nos ha permitido comprobar cómo el fenómeno conocido como "fatiga superheróica" es mucho más real de lo que podría parecer a simple vista. Mientras que 2023 y 2024 cerraron sus ejercicios con dos y un título de este subgéneros dentro del Top 10 con lo más taquillero respectivamente —'Deadpool y Lobezno' culminó en segunda posición—, este año tenemos que descender hasta el décimo puesto para encontrar a la 'Superman' de James Gunn.

Vuelven los X-Men —sí, otra vez—

Pero esto no quiere decir que en Marvel Studios no vayan a intentar recuperar a golpe de largometraje evento al fiel público que han ido perdiendo durante la calamitosa Saga del Multiverso. Y es que aún quedan poco menos de doce meses para que 'Vengadores: Doomsday' aterrice en nuestras salas de cine, pero la división cinematográfica de La casa de las ideas continúa bombardeándonos con una serie de teasers que, siendo honestos, transmiten cierta desesperación.

Después de pasar por alto que 'Thunderbolts*' nos presentó a los Nuevos Vengadores, Kevin Feige y compañía han optado por recuperar a viejas glorias como el Capitán América y Thor en dos primeros avances que han quedado eclipsados por un nuevo tráiler —si se le puede llamar así— centrado en los X-Men de la era Fox, con Patrick Stewart, Ian McKellen y James Mardsen volviendo a encarnar al Profesor X, Magneto y Cíclope.

Sigo sin saber muy bien si la estrategia de apelar a los fans más veteranos con la enésima aparición de la Patrulla X terminará funcionando, pero he de reconocer que casi me convencen con ese plano de Scott Summers desatando su poder con lo que parecen ser unos Centinelas en segundo término. Veremos si la cosa termina cuajando pero, de momento, la pereza hacia 'Vengadores: Doomsday' sigue siendo bastante importante.

De igual modo, conviene marcar en rojo en el calendario el 18 de diciembre de este 2026, cuando la nueva aventura del supergrupo marvelita llegará a nuestras salas de cine para confirmar si las capas y los antifaces siguen teniendo el mismo tirón.

