'Vengadores Doomsday' presenta su nuevo e intenso tráiler: Marvel trae de vuelta a la versión seria de Chris Hemsworth como Thor

Marvel acaba de lanzar el segundo e intenso tráiler de 'Vengadores: Doomsday'. El primero se centró en el esperado regreso de Chris Evans como el Capitán América, mientras que ahora Marvel promete traer de vuelta a una versión más seria de Thor, el Dios del Trueno interpretado por Chris Hemsworth.

Seguro que muchos ya están contando los días hasta la llegada del 18 de diciembre de 2026, la fecha elegida por Marvel para el estreno de 'Vengadores: Doomsday'. Eso sí, esperemos que no haya nuevos retrasos, pues inicialmente se anunció para el 2 de mayo de 2025 y luego pasó al 1 de mayo de 2026 antes de volver a cambiar a la fecha mencionada antes.

Una gran apuesta de Marvel y Disney

Otro detalle importante sobre este adelanto es que es solamente el segundo de los cuatro que tiene preparados Marvel. Inicialmente se lanzan de forma exclusiva en cines y unos días después aparecen online. De hecho, ya sabemos que el tercero se centra en los X-Men, pero todavía habrá que esperar un poco para poder verlo en casa de forma oficial.

Es evidente que en Disney y Marvel se ha apostado a lo grande por una película llamada a revolucionar este universo de superhéroes, pero también a conseguir traer de vuelta a muchos fans que han quedado algo desencantados tras el lanzamiento de la histórica 'Vengadores: Endgame'.

El regreso de los Hermanos Russo tras las cámaras, la vuelta de Robert Downey Jr., aunque sea para dar vida al Doctor Doom y no a Iron Man, y la recuperación de varios integrantes de los X-Men como Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming o James Marsden se presentan como algunos de los grandes alicientes de la película.

