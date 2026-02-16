El creador de 'El caballero de los siete reinos' admite un error garrafal de la serie: "Estuvo en el guion, pero se eliminó"

La primera temporada de 'El caballero de los siete reinos' es más modesta en presupuesto y escala que 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón', pero también más contenida y fiel en espíritu. Y cuando parecía que la adaptación de los relatos de Dunk y Egg había esquivado la tormenta habitual de críticas, algunos espectadores y fans de los libros se han dado cuenta de un error importante.

Se trata de la omisión de una línea clave de 'El caballero errante', la novela corta de George R. R. Martin. Y resulta que el propio showrunner, Ira Parker, no solo ha dado una respuesta a este cambio, sino que además ha admitido que los fans tienen razón.

La prueba de los Siete

La escena en cuestión tiene lugar durante la Prueba de los siete, cuando Dunk debe reunir caballeros que luchen a su lado tras enfrentarse a los Targaryen. En la serie, la multitud parece fría y distante, mientras que en el libro, en cambio, el apoyo del pueblo conmueve al protagonista. "¿Por qué? ¿Qué soy yo para ellos?", pregunta Dunk con emoción, a lo que Steely Pate responde: "Un caballero que recordó su juramento". Esa frase, considerada por muchos como un gran pilar de la narración, no aparece en la serie.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Parker abordó directamente la polémica y asumió la responsabilidad sin rodeos: "Honestamente, fue un error mío. No es mi primera ni mi última participación en esta serie. Esa escena estuvo en el guion en un momento dado, pero luego se eliminó".

Lejos de escudarse, el showrunner insistió en que, pese a la omisión, la esencia del arco de Dunk permanece intacta. "Estoy de acuerdo en que 'un caballero que recuerda su juramento' es el alma de esta historia, pero creo que sigue siendo fundamental en la serie, incluso si omití esta escena por error... puede que no se diga explícitamente, pero las acciones de Dunk siguen siendo las mismas".

Este suceso también reabre un debate más amplio, que es hasta qué punto debe una adaptación ser fiel al texto original. El universo de Poniente ya ha vivido decisiones creativas mucho más discutidas y, en comparación, esta parece una falta menor. La propia existencia de versiones radicalmente distintas de obras clásicas demuestra que no todas las adaptaciones deben ser una recreación literal.

