El anime más visto de todo Japón también tiene su propio live action, y es espectacular. Una magnética saga bélica que se puede ver en Netflix

Hasta hace unos años parecía que era prácticamente imposible hacer una buena adaptación en acción real de un manga o un anime, especialmente desde que 'Dragonball Evolution' nos metió el miedo en el cuerpo. pero lo cierto es que en Japón hacen live actions como churros, aunque no todo nos llegue a Occidente, aunque y muchas de estas series y películas son más que potables.

Una de ellas es 'Kingdom', basada en el manga de Yasuhisa Hara, una épica saga bélica ambientada en uno de los periodos históricos más interesantes de China.

Historia interminable, y va para rato

'Kingdom' se sitúa en la China de los Reinos Combatientes y arranca con Xin y Piao, dos jóvenes esclavos que sueñan con una vida diferente aunque solo Piao logra ser reclutado por el ejército. Años después, Xin descubre de que su amigo sirvió de doble para el rey Ying Zheng y ha sido herido en un golpe de estado para hacerse con el trono.

Así es como Xin se ve envuelto en una guerra para reclamar el trono de Qin de un usurpador mientras seguimos su carrera militar en los campos de batalla. Una saga adictiva que lleva años arrasando en Japón e incluso se ha convertido en un auténtico éxito de ventas, además de que su adaptación a anime también es la serie más vista del país.

Pues 'Kingdom' también tiene su propia adaptación a acción real, aunque en forma de películas. La primera se estrenó en 2019 y llegó a recaudar 5,73 mil millones de yenes (unos 53,2 millones de dólares), además de que fue un éxito total que cuenta con un 93% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes por parte de la crítica especializada y 96% por parte del público.

Desde entonces la saga ha seguido expandiéndose y ya cuenta con un total de cuatro películas. La cuarta, 'Kingdom 4: Return of the Great General' se estrenó en 2024 y fue una de las películas más taquilleras del año en Japón con una recaudación de 8,03 mil millones de yenes (52,33 millones de dólares). Con una mezcla de aventuras, ficción histórica y escenas de combate muy estilizadas, han conseguido ganarse un fandom muy fiel y mantenerte enganchado a la narrativa más allá de la acción.

El que también se haya ido desarrollando la historia en varias películas ha permitido centrarse en el desarrollo de Xin y el resto de los aliados que le acompañan, expandiendo las sagas poco a poco para ir adaptando los arcos del manga. Y aunque cuenta con un presupuesto más limitado que otras grande super producciones (como el live action de 'One Piece', sin ir más lejos), consigue una ambientación muy lograda y llena de detalles para plasmar eficientemente la China de este periodo.

En Netflix tenemos disponibles las cuatro películas de 'Kingdom', con lo que si nos gusta la ficción histórica, las intrigas políticas y una buena película bélica, es una apuesta segura para adentrarnos en este periodo tan fascinante. La quinta película tiene previsto su estreno para verano de este mismo año, de nuevo dirigida por Shunsuke Sato, con lo que si nos enganchamos es una saga que tiene un futuro muy brillante por delante.

