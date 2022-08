'Spy x Family' pierde el trono por partida doble: Japón corona a este anime histórico como el más visto del país

'Spy x Family' ha sido uno de los grandes fenómenos de anime del año y que prácticamente se comió al resto de series durante la temporada de primavera.

A su regreso en otoño lo va a tener un poquito más difícil porque la competencia viene fuerte, pero la comedia de espías sobre la familia Forger se ha mantenido durante 14 semanas seguidas como la serie más vista en Japón... hasta este último mes, que ha recibido dos mazazos que por fin la han hecho salir del número uno.

Todavía se mantiene en el podio

El gran éxito de 'Spy x Family' ha sido calar con prácticamente todas las demografías, con lo que ha estado dominado sin problema el top de los servicios de streaming en Japón. El reinado no podía durar eternamente y en agosto ha habido algunos cambios con la audiencia, con el anime de CloverWorks y WIT Studio ha sido destronado y ha caído al tercer puesto de las listas.

En el número dos tenemos al behemoth del anime que es 'One Piece', pero es que en el top absoluto ahora mismo tenemos a 'Kingdom', un anime que quizás no arrasa tanto en Occidente pero que tiene enganchada a la audiencia japonesa.

La cuarta temporada de 'Kingdom' comenzó a emitirse en abril y sus números han ido creciendo cada semana gracias a una legión de fans muy fieles. La trama del anime se sitúa durante el periodo de los Reinos Combatientes de China, con muchos de los personajes basados en figuras históricas reales. Esta serie de tono histórico y bélico ha arrasado entre el público más mayor, y si os pica la curiosidad algunas de las temporadas están disponibles en Crunchyroll.

La lista de los animes más vistos ahora mismo también incluye a 'Detective Conan' y 'Kimetsu no Yaiba', como no podía ser de otra manera, aunque también se han colado varios animes veraniegos como 'Ao Ashi', 'Overlord' y 'Isekai Ojisan'. Por supuesto, la temporada 2 de 'Made in Abyss', también está en la lista, y ahora mismo es la serie de anime más vista de la temporada de verano.