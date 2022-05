'Spy x Family' sigue pulverizando los récords de ventas y ya es el anime más visto de Japón por delante de 'Kimetsu no Yaiba' y 'One Piece'

'Spy x Family' se sigue consagrando como la gran novedad de anime de esta temporada con su mezcla de thriller de espías y comedia familiar. Ya era uno de los estrenos más esperados, pero el éxito del anime ha catapultado las ventas del manga de Tatsuya Endo a un nuevo nivel.

Con apenas ocho episodios a sus espaldas, 'Spy x Family' ya es una de las series de anime mejor valoradas de la historia, y sin duda es la joya de la corona de los estrenos de esta temporada. La familia Forger ya se ha ganado su propia legión de fans, y con el anime acercándose cada semana al final de la primera parte, las ventas del manga siguen multiplicándose.

El toque mágico de los Forger

Porque aunque sabemos que 'Spy x Family' regresará con la parrilla de estrenos de otoño, la espera se va a hacer larguísima y toca ponerse al día con el manga mientras tanto... lo que ha hecho que la obra de Tatsuya Endo sea ya un superventas. Y es que el manga ha sobrepasado un nuevo hito al superar los 21 millones de copias en circulación.

La serie de manga comenzó a publicarse en 2019 y el primer volumen recopilatorio se puso a la venta ese mismo año. Desde entonces se habían vendido unos 8,5 millones de copias del manga y la cantidad había subido a 12,5 millones cuando comenzó a emitirse el anime en abril. Así que en apenas dos meses casi se ha duplicado la cantidad de copias en circulación y la demanda sigue aumentando.

El éxito de 'Spy x Family' no se ha quedado "solo" en las ventas del manga, si no que también está pulverizando a sus competidores en los servicios de video bajo demanda en Japón. Durante mayo, 'Spy x Family' se ha convertido en la serie más vista por adolescentes y por adultos entre 18 y 59 años. La serie de anime es la más popular en varias demografías sin importar su género y está siendo el anime más seguido cada semana y en los servicios de streaming ya ha adelantado a series con más recorrido como 'Detective Conan', 'Kimetsu no Yaiba' e incluso 'One Piece'.

Todavía quedan cuatro capítulos para concluir esta primera parte del anime, así que ahora nos toca estar pendientes de qué nos deja este primer final y si sigue catapultando las ventas como hasta ahora.