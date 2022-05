'Spy x Family': antes del éxito arrollador del anime, su creador tuvo una larguísima carrera como asistente en grandes series de manga

Es bastante común que muchos grandes mangakas comiencen su carrera de dibujantes como asistentes de otros maestros del medio. Eichiro Oda y Masashi Kishimoto fueron asistentes en su día antes de poder lanzar su propia serie, y Tatsuya Endo, el creador de 'Spy x Family', de hecho tuvo una larguísima carrera como asistente antes de lanzarse a crear su propio manga serializado.

Hace unos días que salió a la venta 'SPY x FAMILY Official Fanbook: EYES ONLY', un libro oficial lleno de curiosidades sobre 'Spy x Family'. Dentro del libro se han podido ver ilustraciones, fichas de personajes, detalles sobre el mundo en el que se ambienta el anime... y también más información sobre su creador, Tatsuya Endo.

A pesar de llevar dos décadas publicando historias autoconclusivas y alguna pequeña serie que no terminó de levantar cabeza, esta es la primera gran serie de Endo, y 'Spy x Family' ha cogido el toro por los cuernos y el anime ya es uno de los grandes estrenos de la temporada.

Pero antes de que llegasen los Forger a su vida, Endo tenía una carrera muy activa como asistente de mangaka, y gracias a 'SPY X FAMILY: EYES ONLY' se ha confirmado que ha trabajado en algunas de las series más potentes de los últimos años.

