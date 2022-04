'Spy x Family' arrasa: la serie de anime es ya la favorita de los fans en su segunda semana de emisión

Con solo dos capítulos emitidos a sus espaldas, 'Sky x Family' ya se ha convertido en todo un torrente en redes sociales y en el estreno estrella de animes en esta temporada de primavera.

El manga de Tatsuya Endō acaba de celebrar su tercer año en publicación y el 9 de abril despegó la adaptación a anime. En Crunchyroll ya se han podido ver los dos primeros capítulos en simulcast, y 'Spy x Family' rápidamente se ha coronado como la novedad favorita de los espectadores.

En la web Anime Trending a menudo se lanzan encuestas sobre las series de temporada y se actualiza de manera semanal. Esta semana 'Spy x Family' está liderando las encuestas por delante de series mejor establecidas que estrenaban nuevos capítulos, como 'Kaguya-sama: Love is War' y 'The Rising of the Shield Hero'. También se ha quedado bastante por detrás el anime de 'Tomodachi Game', que era uno de los estrenos más esperados de la temporada.

Here is your FIRST TOP 10 ANIME of the WEEK for the Spring 2022 anime season!



