'Spy x Family': esto es lo que cuesta la prestigiosa escuela Eden College donde los Forger deben infiltrarse

'Spy x Family' ha pillado la temporada de primavera de anime por banda y es una de las series más vistas y mejor valoradas por los fans. Justo a tiempo tras el estreno del anime, ya se ha puesto a la venta en Japón el libro 'Spy x Family Official Fanbook: Eyes Only', donde se han podido ver diseños de personaje originales, ilustraciones... y también algunas curiosidades sobre ^el manga de Tatsuya Endo.

El anime de 'Spy x Family' se está centrando en la misión más reciente de 'Twilight', un espía que ha asumido la identidad de Loid Forger en territorio enemigo. Para acercarse a su objetivo, primero debe conseguir que su hija adoptiva se aceptada en una escuela muy prestigiosa y elitista.

En los primeros capítulos del anime hemos podido ver como Loid, Yor y Anya se preparaban para las entrevistas que determinarán si la niña será aceptada en la escuela. Pero para entrar en Eden College no solo importan los exámenes de ingreso y las entrevistas, también el dinero es un factor importantísimo.

Según se recoge en 'Spy x Family: Eyes Only' y ha traducido el usuario de Twitter @kaikaikitan, la tarifa por cada año cursado en Eden College ronda los cinco o seis millones de yenes, lo que equivaldría a entre 36.000 y 44.000 euros al año. Esta cifra además sería mayor para aquellos estudiantes que viven en la escuela y no solo asisten a las clases.

