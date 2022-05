'Spy x Family' ya es uno de los animes más exitosos de Japón y los autores de 'Shingeki no Kyojin' y 'Blue Exorcist' han dibujado a la familia Forger para celebrarlo

'Spy x Family' sigue arrasando como uno de los grandes animes de la temporada de primavera a pesar de que solo cuenta con 4 episodios a sus espaldas. Por ahora ha sido el estreno estrella y continúa arrasando en ventas, y dos autores de manga muy reputados han celebrar el éxito del anime dibujando a los personajes de Tatsuya Endo.

Era uno de los animes más esperados de esta temporada y su acogida no ha decepcionado. 'Spy x Family' es la segunda serie mejor valorada en MyAnimeList, con solo 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' adelantándola en el podio. El éxito del nuevo anime no se limita solo a la puntuación de los fans, es que el manga también está arrasando con las ventas del manga en Japón y se han venido más de 1,7 millones de copias.

Las felicitaciones le están lloviendo por todos lados a Tatsuya Endo, el creador de 'Spy x Family', y dos grandes mangakas del momento le han rendido su propio homenaje dibujando a los protagonistas de la serie.

Hajime Isayama, el autor de 'Shingeki no Kyojin' realizó una ilustración de Loid, Anya y Yor Forger con la que felicitaba a Endo y reconocía su talento: "Endo-san había sido asistente durante mucho tiempo. Y cuando leí esta serie y vi el nivel de calidad de su trabajo lo primero que pensé fue...¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo?"

Y es que antes de tener su propia serie de manga, Endo fue asistente durante muchos años hasta ir perfeccionando su propio estilo como autor, más notablemente en 'Fire Punch' y 'Blue Exorcist'. Precisamente Kazue Kato, el creador de esta última, también ha felicitado a su antiguo asistente probando a dibujar a la familia Forger en su propio estilo.

Spy Family illustration by Kazue Kato, the author of Blue Exorcist.

I didn't know Endo and Kato were the same age.

And they talked interview in a fanbook. pic.twitter.com/5n3DrBCrNr