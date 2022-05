La nueva revolución del mundo del anime: los estudios responsables de 'Spy x Family' se unen a Aniplex y Shueisha para fundar una gran compañía de producción

Cada poco tiempo vuelven a ser noticia las malas condiciones de los artistas y trabajadores en la industria del anime, empezando por las jornadas infinitas y los bajos sueldos. Corregir esta situación (o al menos mejorarla) parece ser el objetivo de JOEN, una nueva compañía dedicada al anime que surge de la unión de varios gigantes de la industria.

Un nuevo titán en el mundo del anime

Se ha confirmado de manera oficial que los estudios de anime CloverWorks y Wit Studio se han aliado con Aniplex y la editorial Shueisha para fundar JOEN, una compañía dedicada a la producción y distribución de anime.

Aunque todavía no se ha confirmado ningún proyecto en marcha, JOEN apunta a planear y producir series de anime para televisión, películas de anime y cortos de animación. En lugar de confiar todo el proceso en una única productora, desde esta nueva compañía tienen el objetivo de crear "las mejores vías de producción" para los creadores de CloverWorks y Wit Studio.

No solo eso, otro de los objetivos de la empresa es crear un mejor modelo de negocio para los estudios de anime para que los beneficios se distribuyan de una manera más equitativa entre "el equipo, los creadores y todos los involucrados en el estudio de animación". En otras palabras, que aquellos que se encargan directamente de la creación de nuestros animes favoritos tengan unas mejores condiciones salariales.

Aunque en principio se ha comenzado con CloverWorks y Wit Studio como principales motores de producción para el anime de JOEN, la compañía también planea colaborar con otros estudios en el futuro.

Estos dos estudios ya han colaborado juntos en la producción de 'Spy x Family' y el experimento parece haber funcionado de maravilla, así que con la creación de JOEN oficialmente confirmada podemos esperar nuevos títulos por delante.

La creación de JOEN supone un titán a tener en cuenta en la industria del anime, no solo en producción de anime si no en cuanto a distribución. Aniplex también es una importante compañía de anime y ha participado en la producción y distribución de series como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Fullmetal Alchemist'. Además no hay que olvidarse que pertenece a Sony, quien ahora también posee Crunchyroll y Funimation con lo que tiene todas las herramientas necesitarías para la distribución internacional.

Y claro, no podemos olvidarnos de la Shueisha, que es una de las mayores editoriales Japonesas y que ha publicado muchas de las grandes series de manga de la historia. Todavía no sabemos cómo afectará la creación de JOEN a las licencias para anime de la editorial, pero desde luego es un reclamo bien gordo a tener en cuenta.