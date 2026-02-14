La nueva película de ciencia ficción número 1 de Disney+ en 69 países. Una impresionante aventura de 184 millones

Estaba claro que iba a arrasar cuando llegase en streaming, pero eso no quita ni un ápice de mérito al hecho de que 'Predator: Badlands' haya conseguido llegar ya al número 1 de Disney+ en 69 países. Una buena forma de resarcirse de su decepcionante recorrido comercial en salas, donde sumó 184,5 millones, pero es que su presupuesto se disparó hasta los 105 millones.

'Predator: Badlands' cuenta la historia de Tek, quien desea la aprobación de su padre y se pone como objetivo dar caza al Kalisk, un tremendo depredador que ha acabado sin piedad con todos los miembros de la misma especie de Tek que han osado enfrentarse a él. Durante su misión sufrirá varios contratiempos y unirá fuerzas con Thia, una sintética dañada a la que le falta la parte inferior de su cuerpo.

Una pequeña decepción

Detrás de 'Predator: Badlands' encontramos a Dan Trachtenberg, quien pasó a convertirse en la principal autoridad en esta saga tras la estupenda 'Predator: La Presa'. Y es que también firmó la estimable producción animada 'Predator: Asesino de asesinos', pero personalmente que el interés de su aportación a la franquicia ha ido a menos con cada nueva película.

A mi juicio, el principal problema de 'Predator: Badlands' es que se siente demasiado convencional, dando la sensación de que la aparente fiereza de sus imágenes ha de ser suficiente para compensar un contenido que quizá no desvirtúa la saga, pero sí que la convierte en un espectáculo mucho más obvio de lo que me hubiese gustado.

Con todo, entretenida sigue siendo y la presencia de Elle Fanning se agradece, pero queda la sensación de que Trachtenberg se está quedando sin ideas a la hora de aportar algo realmente fresco a esta franquicia iniciada en 1987 por la sensacional 'Depredador'.

Eso sí, la opinión generalizada de la crítica es más positiva, pues consigue un 86% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Curiosamente, eso la convierte en la tercera entrega mejor valorada de la franquicia, quedándose por detrás de las dos anteriores aportaciones a la misma por parte de Trachtenberg. En lo referente a la opinión del público, también queda la tercera, pero en esta ocasión por detrás de la película original de John McTiernan y de 'Predator: Asesinos de asesinos'.

