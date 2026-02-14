"Podría estar mejor, pero también podría estar peor". Buenafuente actualiza su estado de salud tras su parón profesional

Son tres meses ya los que llevamos sin Andreu Buenafuente y su ausencia se nota en la parrilla televisiva. El pasado noviembre anunciaba que tenía que hacer un parón por diganóstico médico tras sufrir un episodio de estrés. En diciembre confirmaba la decisión de no presentar las Campanadas junto a Silvia Abril, creyendo que no hacía bien en acelerar la recuperación.

El cómico ha seguido su palabra. En la que supone su primera aparición mediática desde entonces, se ha pasado por el programa 'La Ventana' de la SER para celebrar el Día de la Radio donde, entre otras cosas, ha podido hablar de su estado de salud, mostrando una valoración positiva y expresando sus deseos de volver al trabajo.

"Estoy mejor, recuperando en línea ascendente; podría estar mejor, pero también peor. Con ganas de volver a hacer cositas y a mi ritmo. Tanto trabajo al final te saca de la carretera. Soy un privilegiado, siempre lo digo. Puedo salir de la carretera haciendo algo que me gusta; imagínate alguien a quien no le gusta".

En el momento del parón llevaba varios proyectos en paralelo. Por un lado el foco del prime time en 'Futuro Imperfecto' para RTVE. En radio llevaba el programa de 'Nadie sabe nada' en la SER y en teatro protagonizaba su parodia 'El Tenoriu' junto con Silvia Abril. Todo esto ha pasado a segundo plano, y el cómico prefiere no comprometerse poniendo fecha a su vuelta. "Lo que tengo que hacer es volver a hacer las cosas que me gustan", afirmaba sin dar detalles sobre proyectos específicos.

En su aparición televisiva en enero durante el programa 'Al cielo con ella' de La 2, Silvia Abril empatizaba con su compañero profesional y pareja sentimental, afirmando que "Esta profesión es una trampa". Desde el programa aprovechaba para reivindicar la importancia de la salud mental. Un tema un tanto tabú entre personalidades televisivas.

