"Esta profesión es una trampa". Silvia Abril reflexiona sobre el parón de Buenafuente y la importancia de la salud mental

El pasado diciembre Buenafuente daba la sorpresa admitiendo que no estaría para dar las Campanadas con Silvia Abril en RTVE. Más sorprendente era la transparencia con la que lo razonaba, en primera persona, desde sus redes sociales. El presentador acababa de pasar en noviembre por un episodio de estrés, y no consideraba que fuese apropiado acelerar la recuperación.

A día de hoy Buenafuente ha cumplido su palabra, y era Silvia Abril la que reflexionaba sobre ello en su aparición en el programa de La 2 'Al cielo con ella'. Siendo su pareja y compañera profesional, Abril podía empatizar mucho con la situación. "Vas un poco sobrepasada o no acabas de disfrutar en los sitios en los que estás".

El acelerado ritmo de trabajo es una de las señas de la profesión televisiva, algo que genera una suerte de adicción pero también puede llevar al agotamiento. "Esta profesión es una trampa porque como engancha, nos gusta mucho, no quieres dejar perder nada". El episodio de estrés también le ha hecho estar al tanto de su propio ritmo, admitiendo que "Voy como una peonza dando vueltas todo el rato". En casa, ambos están intentando ponerle solución a ello.

Para la cómica también era un recordatorio de la importancia de cuidar la salud mental, y desde el programa Henar Álvarez coindidía. "Hacemos como que el trabajo es lo más importante, pero la salud lo es más, porque si la salud se te rompe no puedes trabajar." Al mismo tiempo agradecía tanto a Abril como a Buenafuente haber dado una lección al país. "Hay que parar".

El parón de Buenafuente también supuso un descanso en RTVE de 'Futuro imperfecto', el programa cómico que presenta desde mayo de 2025. En cuanto a las Campanadas, encontraron grandes sustitutos en Chenoa y Estopa, una elección que acabó dándole un triunfo de audiencia por segundo año consecutivo frente al hasta ahora imparable dúo de Chicote y Pedroche.

