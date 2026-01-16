Desde esta semana RTVE puede verse en Prime: por qué, por paradójico que parezca, salimos ganando todos con el acuerdo

Si abres ahora mismo la aplicación de Prime, en una renovada interfaz verás que puedes empezar un capítulo de la nueva temporada de 'Fallout' o poner La 1. Esta opción, que ha entrado sin hacer demasiado ruido entre los suscriptores, es la nueva gran apuesta de ambas compañías en un acuerdo histórico que ha sucedido esta misma semana.

No es solo la primera cadena. Dentro de la pestaña de TV en directo encontramos que todo el contenido de RTVE está disponible, incluido La 2 y Teledeporte, junto con una práctica guía de programación horaria como la que ha existido en la tele de toda la vida. Una pregunta muy válida que pueden hacerse los espectadores es… ¿para qué?

Más opciones para la pequeña pantalla

No es ningún secreto que la televisión tradicional viene de un tiempo a esta parte necesitando un revulsivo. Su audiencia envejece y disminuye. Y buena parte del público ha hecho la transición de convertirse de mero espectador a usuario. Encendiendo la tele para poner directamente una plataforma de streaming, con Netflix y Prime manteniéndose las favoritas del público español.

El trato es por tanto una forma de la cadena pública de tener un nuevo escaparate, y de dar más opciones a los usuarios. Nunca hay que subestimar el poder de la pereza y la conveniencia. Si alguien se encuentra perdido en el catálogo de Prime, dando vueltas por las numerosas filas temáticas, quizás la opción de ver la tele de siempre se vuelve apetecible. Ahora puede hacerse sin tener que salir de la misma aplicación.

No es tampoco ningún secreto que no todo es arcoiris en el streaming. Incluso tener la dominancia en la industria audiovisual no les impide ver que la televisión en directo ha funcionado durante décadas por una razón. Actualmente todas las grandes plataformas están apostando por contenido en directo de algún tipo. Disney+ prepara canales temáticos 24 horas, HBO Max dio una extensa cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, y Netflix sorprendió hace unos meses con su apuesta por la WWE, con combates que se emiten a lo largo de toda la semana.

Mientras, Prime parece querer apostar por las cadenas locales y por ser un portal de contenido, independientemente de donde provenga. En estos momentos su catálogo pone 'Pluribus' por todo lo alto, a pesar de pertenecer a AppleTV (y necesitar pagar una suscripción aparte para verla). Su apartado de TV en directo se parece mucho a poner la tele normal y corriente, y otras cadenas como la BBC también han encontrado su hueco aquí. La relación con RTVE no viene de nuevas y lleva un tiempo dando frutos, con eventos como el Grand Prix y series como 'Barrio Inglés' o 'HIT' emitiéndose también entre su catálogo.

De funcionar para ambas partes, es un acuerdo que podría adelantarnos lo que se viene para la pequeña pantalla. Si bien es indiscutible que el streaming está comiendo terreno a las cadenas tradicionales, quizás la relación entre ambas en el futuro tiene más de hibridación y simbiosis de lo que pensábamos inicialmente. Con televisiones sumándose a convenientes catálogos bajo demanda, a la vez que las plataformas descubren la importancia y el gancho que suponen los eventos en directo.

