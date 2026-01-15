Tras 26 años en televisión Belén Esteban anuncia su marcha temporal. "Creo que el espectador debe descansar de mí"

Coincidiendo con la presentación de su nueva aparición televisiva, Belén Esteban ha admitido ante las cámaras que se tomará un descanso de la pequeña pantalla. Próximamente la veremos junto con otros 11 participantes en 'Top Chef: Dulces y famosos', el concurso de repostería de La 1 que estará cargado de celebrities y presentará Paula Vázquez.

En la misma rueda de prensa Esteban anunciaba un descanso televisivo al finalizar este proyecto que llega tras 26 años frente a los focos. "Creo que es el momento de hacer un parón". Sus razones son tanto personales como familiares, aunque también afirma no querer fatigar al espectador. "Primero por mí, porque llevo 26 años en la tele. Creo que el espectador debe descansar un poco de la Esteban. También por mi niña, que la tengo lejos. Por mi madre que vive en Benidorm…"

El elenco de 'La familia de la tele'

Al mismo tiempo no parece querer cerrarse la puerta del todo a alguna aparición ocasional, "No te digo que no vaya a hacer un programa, pero esto de todos los días…" En estos momentos 'Top Chef' es el único proyecto televisivo en el que presta su rostro. Esteban niega los rumores de que vaya a volver a Telecinco con 'Gran Hermano Dúo', igual que niega que esto tenga que ver con el desempeño de 'La familia de la tele'.

Antes de dar el salto de nuevo a televisión, Esteban formaba parte de 'Ni que fuéramos', el enésimo intento, esta vez en internet, de explotar el formato 'Sálvame' y que obtuvo una moderada tracción. Su transición a La 1 a través de 'La familia de la tele' demostró ser un sonoro fracaso para la cadena, y un toque de atención de que este formato del corazón quizás tiene ya menos fuelle de lo que pensábamos.

¿Qué piensa hacer Belén Esteban con todo este tiempo libre? Parece que simplemente vivir un poco la vida con los suyos, y aprovechar para cumplir cuentas pendientes a nivel personal. "Quiero aprender inglés, tengo una emoción que flipas. Quiero ir al gimnasio, que solo he ido dos veces en mi vida. También quiero estar con mis amigas, quiero ir al cine, quiero quedar entre diario a ver una película…"

En Espinof | "Habrá quien piense que me voy por dinero". Marc Giró se sincera sobre su repentina marcha de La 1 hacia Atresmedia

En Espinof | Los asturianos son los que más han visto la televisión tradicional en 2025. Pero la razón nos dice mucho del estado actual de la pequeña pantalla