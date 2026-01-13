Imaginábamos que el streaming le había venido mal a la televisión tradicional. Ahora sabemos exactamente cuanto

Hace unos días contábamos que la televisión infantil cada vez más estaba pasando de la televisión al contenido de internet, pero no es quizás mucha sorpresa que esto sea parte de una tendencia que también se da en los adultos. El streaming ha cambiado por completo la forma en la que entendemos "ver la televisión", y los canales tradicionales lo están sufriendo.

Cuanto, exactamente, lo sabemos por datos que extraen desde Barlovento Comunicación y El País, Acorde al medio, 2025 ha sido el año con mayor número de "telefóbicos". Hasta 209.000 personas no vieron ni un minuto la televisión el año pasado en lo que supone una tendencia creciente, y son 83.000 personas más desde 2022. Para aquellos que sí lo encendieron, vieron menos minutos de televisión tradicional que nunca. Unos 162 minutos diarios por persona, que suponen una bajada de nueve minutos con respecto a 2024.

Esto no quiere decir que el televisor salga de los hogares, pero se está utilizando para otra cosa. En lo que supone otro máximo histórico, diariamente 13,7 millones de personas usan la tele para cosas que no son ver la televisión tradicional, como el streaming o videojuegos. De ese número, 3,2 millones hacen solo ese uso de ella, sin pasar en ningún momento por las cadenas tradicionales. Por persona son unos 54 minutos diarios y ya supone el 25% del uso total del televisor. De ese tiempo, hasta el 89% está dedicado al streaming.

Curiosamente, 2025 también ha sido el año en el que más personas que nunca vieron al menos un minuto de televisión tradicional. Unos 46,8 millones que suponen el 99,5% de la población española. Con lo cuál si bien el tiempo de uso ha bajado, el interés sigue estando para usos concretos. Las emisiones más vistas del año son previsiblemente de fútbol, Eurovisión, los informativos (especialmente los de La 1) y la programación de fin de año. La cadena pública ha tenido un gran año, protagonizando las emisiones más populares, si bien Antena 3 sigue ganando en audiencia acumulada.

En cuanto al consumo en comunidades, los asturianos son los más pegados al televisor registrando una media de 310 minutos al día, seguidos por los andaluces (295) y los canarios (294). Desde Barlovento analizaban que la superioridad en Asturias podría estar relacionada con un mayor censo de miembros de la tercera edad. Los datos también revelaban que la media de edad del espectador televisivo medio sigue subiendo, y va ya por los 58 años.

Mientras, otros recientes análisis dejan claro el enorme interés creciente en los españoles con el streaming. En la encuesta del CNMC correspondiente al segundo trimestre de 2025, el 63,1 % de los hogares españoles con internet afirmaba tener acceso a una plataforma de pago, con la preferencia del 44,6 % siendo Netflix, muy por delante de Prime Video con un 19,7 %, y Movistar Plus+ con el 17,8 %. Entre los usos a plataformas online de las cadenas tradicionales, RTVE Play registraba un 33,7 %, seguida por Atresplayer con un 27,4 %.

