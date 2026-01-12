La serie favorita de Nicolás Maduro es la misma que la tuya, 'Aquí no hay quien viva': "Me perdonan pero es demasiado buena"

Entre 2013 y 2017, Nicolás Maduro tenía un programa televisivo llamado 'En contacto con Maduro'. Ahí hablaba distendidamente durante dos, tres o incluso cuatro horas en la cadena pública Venezolana de Televisión sobre la política del momento, sus rencillas contra otros gobiernos o lo mucho que le disgustaba la televisión española.

Había una excepción a ese odio, porque en unas surrealistas declaraciones de 2015, Maduro apovechaba los minutos finales de su programa para charlar sobre 'Aquí no hay quien viva', y revelar que la disfrutaba tanto como cualquier español.

"Yo veo bastante televisión española. Veo una serie televisiva que pasan los viernes y sábado. 'Aquí no hay quien viva'. Mira es demasiado buena. Me perdonan pero es demasiado buena. Ya esa serie es vieja, tiene varias temporadas. Cilia y yo la vemos. Eso es para reírse. Extraordinaria serie. Tremendos actores, tremendos guiones. La pasan en Antena 3 creo que es."

Más allá de la sorpresa y de lo desubicado de hablar de ella en un programa político, no es tan extraño que la comedia llegase a Maduro. La serie de los hermanos Caballero fue un éxito internacional, inspirando versiones en todo el mundo en países tanto hispanohablantes como en otros que no lo son como Francia o Portugal. En 2023, nos hacía mucha gracia descubrir la mítica escena de mover al bebé por el patio en la cesta en diferentes idiomas, junto con los distintos actores que habían elegido para cada versión.

Sus alabanzas a la serie no se equiparaban al resto de la televisión española, que criticaba con mofa asegurando que salía más él en las noticias que el propio Rajoy. "Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano". Su cruzada contra los medios españoles siguió por un buen tiempo. En 2016 criticó directamente 'Espejo Público' por la representación que se hacía sobre él, y Susanna Griso le retaba a venir a ser entrevistado en el programa.

Portada: Eneas De Troya (Flickr)

En Espinof | Georgina Rodríguez demandó a cadenas de televisión españolas por difundir imágenes no autorizadas. Acaba de obtener su primera victoria

En Espinof | ¿Realmente ven los españoles la tele hasta tan tarde? La respuesta importa menos de lo que debería a las cadenas