130.000 euros de multa por imágenes no autorizadas: así ha sido el drama entre Georgina Rodriguez y Telemadrid

La prensa rosa debe tener sus límites, es lo que opina Georgina Rodríguez y lo que también ha sentenciado un tribunal. La influencer, empresaria y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo llevaba desde 2018 envuelta en una querella contra Telemadrid por el difunto programa 'Aquí hay madroño', donde se emitieron imágenes de ella y su hermana Ivana Rodríguez en su infancia.

Las imágenes se emitieron a finales de 2018, y fueron parte de una serie de reportajes en los que los presentadores Carmen Alcayde y David Valldeperas indagaban sobre la infancia y la adolescencia de las hermanas en Jaca con, según los jueces, "frivolidad y sin constatación de veracidad". Desde el programa especulaban con cosas como un "pasado oculto" y hacían afirmaciones como "sus ojos esconden los duros momentos que tuvo que vivir durante su niñez".

'Aquí no hay Madroño', Telemadrid

El caso ha pasado del juzgado de Pozuelo a ser ratificado por los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, quienes consideran que se invadió la privacidad y el derecho al honor en un momento en el que la vida de la influencer aún no era de interés público. Los programas llegaron un año más tarde de que se conociera que Georgina era la pareja de Cristiano Ronaldo, y cuando aún no tenía la proyección que tiene ahora. Desde Telemadrid les toca indemnizarla con 130.000 euros.

Es la única victoria televisiva que ha tenido la empresaria e influencer contra cadenas españolas. En 2024 supimos que había perdido denuncias similares contra dos programas de Mediaset: 'Sálvame' y 'Socialité'. Hasta 10 programas de entre 2017 y 2019 fueron denunciados y eliminados en los que además de especular sobre su vida se entrevistaban a miembros de la familia con los que las hermanas afirmaban llevar años sin tener relación. Curiosamente esa sentencia acabó siendo favorable para la cadena por considerar que en 2017 sí era ya un personaje público.

Estas demandas televisivas también parecen una lucha por buscar su propia narrativa. Georgina es hoy una influencer de casi 72 millones de seguidores en Instagram, y desde 2022 cuenta con su propio reality en Netflix que va ya por la tercera temporada.

