El éxito de las Campanadas termina de confirmar lo que ya intuíamos. 2025 ha sido el año de Chenoa

Su cara ha sido asociada con el éxito televisivo

Chenoa
En televisión española hicieron una apuesta interesante este fin de año con sus presentadores y han acertado de pleno. En una noche marcada por emisiones multicanal, Chenoa y Estopa vieron una clara victoria en las Campanadas, acumulando en el minuto cumbre a 5.823.000 espectadores de media en lo que suponía un 36,3% cuota de pantalla, y con la cadena imponiéndose por segundo año consecutivo ante a lo que parecía el dúo infalible de Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Del trío elegido por RTVE, Chenoa parece haber sido el ingrediente clave. La artista y presentadora se ha llevado un 2025 imparable en televisión. Desde su anuncio, las impresiones en redes a tenerla como cara para empezar el año fueron muy positivas, y es un sentimiento que continuó después de las Campanadas, con comentarios alabando una retransmisión "natural, simpática y muy divertida". Nada mal para lo que fue un sustituto de última hora, ya que el trío llegó después de que se cayera el dúo de Silvia Abril y Andreu Buenafuente.

Chhenoa

Es más que simpatía lo que produce, el movimiento de poner a la presentadora por parte de RTVE es probablemente muy meditado. En 2025 a la cadena le ha regalado dos éxitos en formatos que aún no estaban asentados como 'The Floor' y 'Dog House'. El primero, un concurso multitudinario en el que cien concursantes van conquistando casillas de sus rivales, ha tenido un promedio de 12,3% de share llegando a liderar su franja en algunas noches. Es una cuota similar a la que consiguió con 'Dog House', y eso que se trata de un programa de acción social centrado en adopciones caninas.

A la pregunta en una entrevista de cómo se sentía de que RTVE estuviese apostando tanto por ella, Chenoa respondía con humildad, afirmando que sabía que es algo que "viene y va". "Estoy como una niña con zapatos nuevos. Jugando mucho, divirtiéndome y haciendo que la gente lo pase bien". Fuera de la cadena su año ha sido igualmente potente. Además de ser jurado en 'Tu cara me suena', en 2025 ha vuelto a conducir la nueva edición de 'Operación Triunfo' para Prime, que sigue sumando audiencia a la ya exitosa edición de 2023.

Esta nueva faceta de presentadora no le ha hecho olvidar su lado musical. Este año también hemos seguido viéndola en actuaciones por Benidorn Fest y en el propio 'Operación Triunfo', liderando la actuación grupal de 'Todo irá bien'.

Imágenes: Prime Video, RTVE

