Tras 13 años en antena este mítico canal abandona la TDT, pero ya tenemos sustituto

El año pasado empezó con la significativa pérdida de Disney Channel en la TDT. Tras 27 años en antena, se despedía de la televisión abierta el canal infantil para centrarse en el streaming. Como su sustituto llegaba un nombre desconocido, Squirrel, que trataba de rellenar el hueco en ficción con un enfoque más adulto.

Curioso que se vuelva a repetir una situación similar. 2026 es el año que perdemos Paramount Network, canal enfocado en cine y series que durante 13 años ha sido uno de los lugares de confort para el público cinéfilo en la televisión abierta. Y antes de que tengamos espacio para el luto su hueco en la TDT ya ha sido ocupado. ¿Y qué tenemos a cambio? Pues Squirrel 2, ¡por supuesto! El canal está disponible desde compienzos de 2026 manteniendo la filosofía del original.

Cine y series a tutiplén, y además las 24 horas del día. Esta madrugada emitieron 'Torremolinos 73', y a lo largo del día emitirán series como 'UCO – Asedio' o 'Stingers'. Ayer empezaron el año con el thriller Silent Night, Family Man y la estupenda 'La oveja Shaun, la película: Granjagedón' entre otras.

Squirrel 2 parece que supondrá un complemento para el canal principal, que mantendrá su espíritu cinéfilo pero estará más centrado en series. El canal se sintonizará en la misma frecuencia que deja libre Paramount Network. Desde la cadena anunciaban esta llegada como "una mejora y expansión de la actual oferta televisiva en España, proporcionando acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos".

Aunque el gran anuncio del grupo mediático es Squirrel 2, más desaparecibida ha pasado la noticia de que habrá también un Squirrel 3. Este estará solo disponible en algunas comunidades autónomas y vendrá como rebranding de BOOM Cine, que ya pertenecía a Squirrel Media.

Portada: Squirrel

