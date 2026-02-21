Ni 'Greenland', ni '300'. La mejor película de acción de Gerard Butler según la crítica es este thriller que fracasó injustamente

Este viernes 20 de febrero de 2026 ha llegado a los cines españoles 'Greenland 2', segunda entrega de una de las películas de acción más valoradas de la carrera de Gerard Butler. Teniendo también en su filmografía títulos tan estimables como '300', 'Objetivo: La Casa Blanca' o 'El piloto', lo que llama la atención es que su incursión en el género que mejores críticas ha recibido sea 'Juego de asesinos'.

Qué es 'Juego de asesinos'

'Juego de asesinos' nos lleva a la comisaría de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Allí acaba un estafador que está intentando escapar de aquellos que le persiguen, pero pronto descubrirán su localización y el lugar se convertirá en todo un campo de batalla.

Dirigida por Joe Carnahan, quien actualmente disfruta de un gran éxito en Netflix gracias a la notable 'El botín', Butler encabeza aquí un reparto en el que también encontramos a Frank Grillo, otro rostro habitual del cine de acción americano de estos últimos años. De hecho, también colaboró con Carnahan en la muy disfrutable 'Muere otra vez'.

Estrenada en 2021, 'Juego de asesinos' sufrió un enorme fracaso en taquilla, ya que apenas logró una recaudación mundial de 6,8 millones de dólares cuando había costado 43,5 millones. Un enorme batacazo, y eso que en Estados Unidos se estrenó en más de 3000 cines, pero el público le dio la espalda.

La cosa cambia en lo referente a la prensa especializada, pues es la película de acción protagonizada por Butler con un mayor porcentaje de críticas positivas con un 83% de valoraciones a su favor. Por si os habéis quedado con curiosidad al respecto, así quedaría el Top 5:

Si queréis verla, tenéis disponible 'Juego de asesinos' en streaming a través de Prime Video.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las 7 mejores películas de acción de Jason Statham y dónde verlas en streaming