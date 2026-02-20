Gerard Butler cambia de idea y cancela la secuela de su mejor película de los últimos años: "No quería seguir adelante"

Gerard Butler no tiene ningún problema en hacerlas secuelas, hasta el punto de que hoy mismo llega a los cines españoles 'Greenland 2'. Sin embargo, el actor ha cambiado de idea en lo referente a hacer a una continuación de 'El piloto', su mejor película de los últimos años -personalmente creo que todas las que ha estrenado después están por debajo-.

"Todo se disolvió"

Lo curioso es que Butler ni siquiera iba a ser el protagonista de 'El piloto 2', ya que ese rol iba a quedar en manos de Mike Colter, quien ya tenía un papel muy importante en la primera entrega. Sin embargo, se ve que su implicación como productor debía ser fundamental, ya que ha sido decisión suya el no seguir adelante con el proyecto.

Así lo ha confirmado Colter, quien ha destacado que "simplemente, a última hora, Gerard [Butler] decidió que no quería seguir adelante y no hubo mucha discusión al respecto. Sólo… dos semanas después, se retiró y nos quedamos tratando de decidir qué hacer. Y finalmente, todo se disolvió".

Colter también destacó que la película "básicamente retomaría lo que dejamos, qué le sucedió a ese personaje y cómo salió de la isla" y que estaba muy emocionado por ver cómo continuaba la historia de Louis Gaspare. Al respecto sí que se sabía que iba a centrarse en cómo abordaba un barco de carga, donde pronto descubre que está siendo usado para el tráfico de personas.

Teniendo en cuenta que el verdadero gancho comercial de la primera entrega era la presencia de Butler -y que aún así su recaudación mundial se quedó en 47 millones de dólares-, no cuesta entender que entrasen las dudas. Lo sorprendente es que fuese él quien decidiera que no merecía la pena seguir adelante.

