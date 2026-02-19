Amanda Seyfried reconoce que se enteró demasiado tarde de que era la productora de 'La asistenta': "Más vale que sea un éxito"

Amanda Seyfried está viviendo un momento espectacular en su carrera con 'La asistenta', que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de taquilla de su trayectoria. La película ha recaudado la impresionante cifra de 374 millones de dólares a nivel mundial, partiendo de un presupuesto estimado de 35 millones, y la cifra sigue creciendo.

Basada en la exitosa novela de Freida McFadden, el filme cuenta la historia de Millie (Sydney Sweeney), una joven que intenta escapar de su pasado y termina trabajando como empleada doméstica interna para los ricos Nina (Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Skelnar), que esconden más de un secreto.

Se acabó enterando, pero tarde

En una de las declaraciones recientes, la actriz reconoció que no tenía claro que era productora del filme al principio: "Era productora y no lo supe hasta tres semanas después. Vi la convocatoria y pensé: ¿Productor ejecutivo? No me apunté a eso. Llamé a uno de los productores y le dije: Me tenéis como productora ejecutiva. Y él me respondió: Eso es lo que negoció tu agente. Y yo pensé: Bueno, más vale que sea un éxito entonces".

"Fue uno de esos créditos vanidosos, porque no hice nada para hacer esa película. Solo actué en ella. Eso es lo que pasa con los créditos vanidosos. No quiero que la gente se confunda. Lo que hace Margot [Robbie] es desarrollar películas con mucha intensidad desde el principio. Yo simplemente me lancé, me divertí un montón y me fui".

Sobre la secuela, Seyfried reveló su entusiasmo por participar, aunque su personaje no aparezca en el libro original: "Nadie ha dicho nada sobre la secuela, pero te garantizo que la habrá. Y casi te garantizo que tendré un pequeño cameo, porque trata sobre Syd y su trabajo para una nueva familia. Y hay muchísimas cosas que ocurrirán, especialmente con el personaje de Michele, Enzo. Tengo muchas ganas de ver cómo mantiene a Nina Winchester bajo control, porque me meteré de lleno en eso".

Lionsgate ya está desarrollando la segunda parte con Sweeney y el director Paul Feig, basada en la segunda novela de la trilogía de McFadden, y con Rebecca Sonnenshine retomando la adaptación del guion. Solo queda esperar para verla.

