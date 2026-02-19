'La casa del dragón' desvela el espectacular tráiler de su temporada 3. La guerra entre verdes y negros se recrudece en la serie de fantasía de HBO

Los pendones están arrasados en un año que toca doblete de series de 'Juego de tronos'. Para abrir boca antes del final de la primera entrega de 'El caballero de Los Siete Reinos', HBO Max acaba de desvelar el primer tráiler de la temporada 3 de 'La casa del dragón' (House of the Dragon), cuya fecha de estreno está prevista para el mes de junio.

He de reconocer que pasando tantas cosas como suelen pasar en la serie y que pasen dos años entre temporadas lo mismo necesitamos un buen repaso a lo que ha pasado hasta ahora. Pero lo importante es que la Danza de dragones, la guerra civil Targaryen, verá en esta temporada un claro recrudecimiento.

Del fuego a la oscuridad

Y es que, si bien en la temporada 2 parecía haber un atisbo de tregua (ya no digo de paz), la historia de Poniente nos dice que habrá todo lo contrario en los futuros episodios. Me limitaré un poco a lo que dice la sinopsis oficial de la temporada, pero desde luego que Rocadragón esté custodiada por un buen puñado de dragones y con sus semillas de dragón no indica demasiado armisticio.

Emma D'Arcy y Olivia Cooke siguen siendo las cabezas de cartel de 'La casa del dragón' como Rhaenyra y Alicent respectivamente. Junto a ellas, la serie seguirá contando con Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Fabian Frankel, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mithcell y Phia Saban entre muchos otros.

Por otro lado, la serie se enfrenta a cierto desafío después del sonoro divorcio creativo entre Ryan Condal y George R.R. Martin, quien se ha mostrado bastante vocal en torno a las diferencias creativas que se han dado durante la producción de la adaptación de su material. Eso sí, de momento, tiene asegurada una temporada 4.

