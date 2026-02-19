'Peaky Blinders: el hombre inmortal' presenta una guerra patricida en su explosivo nuevo tráiler. El enfrentamiento entre Cillian Murphy y Barry Keoghan llega a cines muy pronto

Decía en su momento Steven Knight, el creador y guionista de 'Peaky Blinders' que se avecinaba una guerra total en la familia y así lo ha confirmado el nuevo tráiler de 'El hombre inmortal'. La película secuela de la serie de Netflix llegará el próximo 20 de marzo a la plataforma y este explosivo adelanto promete muchísimo.

La película nos lleva a Birmingham en 1940, cuando un alejado Tommy Shelby (Cillian Murphy) regresa a casa para encontrarse con muchas cosas que, desde luego, no le van a convencer... entre esas cosas cómo ha llevado las riendas de la banda su propio hijo, Duke (Barry Keoghan).

Padre vs hijo

Entre otras cosas porque parece no solo que «está llevando las cosas como si fuese de nuevo 1919», sino porque el desilusionado heredero de la banda también está simpatizando con el nazismo. Aquí tendrá mucho que ver Beckett (Tim Roth), simpatizante de los fascistas británicos.

De esta manera, tendremos un más que prometedor enfrentamiento entre los dos titanes que encabezan el reparto. Junto a ellos, veremos en el reparto a Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck y Jay Lycurgo, entre otros.

Dirigida por Tom Harper y guionizada por Steven Knight, 'Peaky Blinders' aterrizará en Netflix el 20 de marzo, después de un breve paso en cines el 6 del mismo mes.

