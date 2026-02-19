El crimen de una joven española marcó para siempre este rincón de la capital de México. Tanto que ahora es un escenario del cine nacional

En pleno centro de Ciudad de México, a unos pasos de la Alameda Central, Avenida Juárez y el Callejón de Dolores se condensan varios siglos de transformación urbana. Lo que hoy es una zona rodeada de comercios, mucho tránsito y turistas, al principio era un terreno con lodo, aislado y casi deshabitado. Con el paso del tiempo, las decisiones virreinales, las guerras, alguna que otra leyenda trágica y rodajes cinematográficos moldearon este espacio hasta convertirlo en uno de los rincones más cargados de memoria e identidad de la capital.

Un paseo emblemático

Antes de consolidarse como una de las arterias más importantes de la ciudad, Avenida Juárez era apenas un camino con lodo y mosquitos. La única vivienda pertenecía al conocido Alamedero, encargado de custodiar herramientas para sembrar árboles en el terreno donde hoy se levanta el Hemiciclo a Juárez. En 1592, un virrey decidió transformar la zona en un espacio recreativo, creando una calle amplia conectada con el centro y flanqueada por nueve capillas que fueron escenario de procesiones durante la época colonial.

Con el tiempo, el gobierno de Ignacio Comonfort ordenó la demolición de las capillas, dando paso a un entramado de calles estrechas y sinuosas. Y durante la Guerra de Reforma, estos callejones se convirtieron en refugio ideal para criminales, gracias a su oscuridad y falta de espacio. Ese ambiente propició el surgimiento de historias sombrías que comenzaron a circular entre los habitantes del barrio.

Entre esos pasajes destaca el Callejón de Dolores, también conocido como “Salsipuedes” o Callejón de las Damas. La versión más popular de su nombre se remonta a la trágica historia de Inés, hija de la familia española Olivares, que fue asesinada por un pretendiente despechado en la entrada del callejón. Según la leyenda, mientras la apuñalaba gritó: "¡Sal si puedes!", frase que habría dado origen al apodo del lugar y que reforzó su aura misteriosa.

Más allá de la leyenda, el Callejón de Dolores ha sido protagonista del cine del país. Allí se rodó 'Distinto amanecer', dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Andrea Palma y Pedro Armendáriz, además de títulos como 'En la palma de tu mano' y 'El complot mongol'. A día de hoy, entre restaurantes y vida urbana, este rincón histórico sigue siendo testigo de la memoria cultural de la ciudad.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2025