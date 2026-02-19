Esta estrella de 'The Big Bang Theory' dedica sus noches a pagar anónimamente facturas médicas a familias aleatorias: "Es mi movida de vigilante enmascarado"

Tener cáncer en Estados Unidos es arruinarse. Si hace tan solo unos días os hablábamos sobre como los amigos del fallecido James Van Der Beek habían abierto un crowdfunding para ayudar a sostener a la familia del actor después de que el tratamiento contra el cáncer les dejase sin fondos, hoy toca hablar de un reconocido donante no tan anónimo para casos como estos.

Se trata de Kunal Nayyar, más conocido como Raj, uno de los protagonistas de 'The Big Bang Theory'. En una entrevista, el actor ha hablado de su relación con el dinero después de ser durante años uno de los actores televisivos mejor pagados (según Forbes) y cómo eso le ha llevado a hacer todo tipo de caridad.

Cambiar la vida de la gente

Según Fortune el patrimonio del actor ascendería a 45 millones de dólares por lo que seguramente se puede permitir pasarse noches enteras haciendo esto. Esto incluye el hacer donativos anónimos en campañas de crowdfunding para ayudar a pagar gastos médicos a familias al azar:

«El dinero me ha dado mayor libertad y el mayor regalo es la posibilidad de devolver, de cambiar la vida de la gente. También apoyamos beneficencias animales porque adoramos a los perros. Pero lo que de verdad me encanta hacer es meterme en GoFundMe por las noches y pagar las facturas médicas de familias aleatorias. ¡Es mi movida de vigilante enmascarado! Así que no, el dinero se siente como una carga. Es como una gracia del universo.»

Una caridad que, desde luego, no ha pasado desapercibida por parte de los fans. Después de que recientemente estas declaraciones se hiciesen virales y, como no se pueden tener cosas bonitas, junto a los que alabaron al actor hubo también una oleada de reacciones negativas afeándole no tanto el gesto sino el que lo hiciera público.

