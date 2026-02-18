En 'Peaky Blinders' fuman como estufas y Cillian Murphy acabó alarmado por la cantidad de cigarrillos: "No pueden ser buenos"

Han marcado estilo y seguramente más de uno se haya disfrazado de ellos durante estos carnavales: ese traje grisáceo con chaleco, reloj de bolsillo, boina y un cigarrillo bien en la mano bien en la boca. Efectivamente, con esa descripción acabamos de describir a Tommy Shelby y a cualquier otro miembro de los Peaky Blinders.

Y es que en la mítica serie criminal de época se fumaba como carreteros. Tan común era ver fumar a los personajes que incluso generó cierto debate sobre si los cigarrillos tenían filtro o no, lo que se hubiera sumado a la lista de gazapos históricos de la serie de BBC y Netflix.

Peaky hierbas

Independientemente de ese detalle, el caso es que el uso del falso tabaco dejó mella en Cillian Murphy que, en su momento, desveló que se trataban de cigarrillos de hierbas, sin nicotina ni alquitrán ni otros aditivos, por lo que no se tenían que preocupar por los efectos perniciosos del tabaco.

Sin embargo, la alarmante cantidad de cigarrillos consumidos entre 'Peaky Blinders' y 'Oppenheimer' era tan alta que Murphy tomó la decisión de evitar personajes fumadores en sus siguientes proyectos: «No pueden ser buenos. Hasta los cigarrillos de hierbas tienen advertencia de salud ahora», contaría la estrella a The Guardian.

Pero, ¿de cuánto estamos hablando? La respuesta nos la da el propio Murphy hablando para Birmingham Live: «Les pedí a los de atrezo que contasen cuántos [cigarrillos] usamos durante una temporada y eran 3000.»

Vamos, si hacemos cuentas vemos que 3000 por temporada salen a unos 18 000 por todo 'Peaky Blinders' y una media de 500 por episodio. ¿Cuántos cigarrillos habrán usado para la película de 'Peaky Blinders'? tendremos que esperar al estreno, el 6 de marzo, para descubrirlo.

