Llevo años viendo 'Star Trek' y me acabo de enterar de esto. Qué hay detrás del código NCC-1701 de la Enterprise

Mi primer recuerdo con Star Trek fue de pequeño, de alguna vez que pusieron en televisión las películas de la saga. Concretamente, recuerdo como si fuera ayer ver 'Misión: salvar la Tierra', la cuarta de las protagonizadas por la tripulación original. Sin embargo, no fue hasta la llegada a la edad adulta cuando me he empezado a interesar realmente por la franquicia de ciencia ficción.

Si bien hubiera deseado que el gusanillo me hubiera picado antes, me he encontrado con un universo fascinante con detalles de los que, aún hoy, me voy enterando. Y es que hasta ahora no me había dado cuenta de qué hay detrás de los códigos de las diferentes naves de la Federación de Planetas. Es decir, qué significa que la Enterprise sea la NCC-1701.

Matriculados

Una cuestión que, reconozcámoslo, tampoco es que sea vital pero sí que es agradable ver que tiene una justificación. La primera vez que se explica a qué corresponde NCC lo encontramos en el libro 'Star Trek: Blueprints', publicado en 1975, en donde vemos que significaría "Contrato de Construcción Naval" (Naval Construction Contract).

Tardaríamos todavía muchos años en descubrir más sobre esto. Matt Jefferies, diseñador de producción de 'Star Trek' (cuyo apellido da nombre a los tubos Jefferies) y cuyo diseño de la Enterprise le supuso seis semanas de frustración, explicó en una charla conjunta sobre los efectos visuales de la saga, la razón detrás el uso de "NCC".

Resulta que las aeronaves civiles en Estados Unidos usan el prefijo "NC" en su matrícula y que, en aquella época los soviéticos usaban "CCCC", por lo que decidió combinarlas en NCC: «Si hacemos algo en el espacio, [americanos y rusos] lo tendremos que hacer juntos», justificó.

Con los números se da por hecho de que es algo más cronológico. De hecho, NCC-1701 significaría que es el 17º diseño/modelo de nave y el resto de dígitos la nave en concreto. Algo que nos da una idea en torno a otras naves escenario de las diferentes series como la Voyager (NCC-74656) o la Discovery (NCC-1031), por poner solo algunos ejemplos.

Pero NCC no es el único prefijo que se usa, ya que también podemos ver, por ejemplo, que la Enterprise de 'Enterprise' lleva el NX-01. Si bien no hay una explicación canónica, la teoría más aceptada es que el NX designa a prototipos y naves experimentales y de ahí su nombre (Naval Experimental).

