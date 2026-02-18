Malas noticias para los fans de 'Las guerreras K-Pop': la esperada secuela de la película más vista de Netflix está paralizada

El enorme éxito de 'Las guerreras K-Pop' hacía que fuese impensable que la película más vista de la historia de Netflix se fuese a quedar sin una secuela. De hecho, hace ya meses que se anunció con la idea de tenerla lista para 2029, pero el proyecto lleva paralizado desde entonces por un buen motivo.

Kristine Belson y Damien de Froberville, los grandes jefazos de Sony Animation, han destacado en The Hollywood Reporter que Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de 'Las guerreras K-Pop', no han podido avanzar todavía nada con la secuela. ¿El motivo? Todos los premios que están recibiendo por la primera entrega: "Ha habido mucho que atender en cuanto a la campaña de premios".

Para más tarde de 2029

Eso sí, también destacan que "después de todo el ruido, los premios y las grandes fiestas con gente importante, sí. Volveremos a estar los dos en una habitación". Sin embargo, lo realmente importante es que esto está teniendo otra consecuencia añadida, ya que Belson confirmó que la idea de tener lista 'Las guerreras K-Pop 2' para 2029 resulta un tanto descabellada.

Eso sí, tampoco se olvidan de que las cosas necesitan su tiempo para hacerlas bien y que en su momento parecía imposible superar 'Spider-Man: Un nuevo universo' y luego varios años después nos deslumbraron con 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'. El plan con 'Las guerreras K-Pop 2' es conseguir algo similar:

Es como el Spiderverso . El mundo es muy rico: el mundo de los demonios y la estrella del pop lo que le pasó a Jinu. Hay muchísimo que podríamos expandir.

Por tanto, habrá que tener paciencia, aunque al ritmo que lleva, fácilmente 'Las guerreras K-Pop' podría aguantar en el top 10 semanal de Netflix hasta entonces, que lleva 9 meses seguidos en el mismo...

