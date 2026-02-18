Martin Scorsese tiene un cameo por sorpresa en 'The Mandalorian & Grogu', pero no tendrás que esperar al estreno para verlo

Reconozco que esto no estaba en mis predicciones para 2026, pero Martin Scorsese, después de todo, siempre ha jugado con el cine. Tanto en su increíble trama de 'The Studio' como en los anuncios que ha protagonizado, los TikToks que protagoniza con su hija Francesca o aquella vez que puso voz en 'El Espantatiburones', el director es todo lo contrario a alguien con rictus serio y malas pulgas: ¿Cómo no iba a aparecer en 'The Mandalorian & Grogu' si Jon Favreau se lo proponía?

El jedi Scorsese

Muchos creyeron haberle escuchado en el último tráiler de la nueva película de 'Star Wars', y poco después la cuenta de la franquicia en Twitter lo confirmaba con un "Absolute cinema": Scorsese le ha puesto voz a un tendero de Ardennian al que nuestro protagonista se acerca para pedirle información al que podéis ver a partir del segundo 20 del tráiler. No se espera que su trama vaya más allá del gag, pero raro será que el universo de 'Star Wars' no le dedique un poquito más de tiempo, ¿no?

Su personaje, con cuatro brazos y cubierto de pelo, está dispuesto a darle a Mando la información que quiere después de darle una moneda con el símbolo de la Nueva República... hasta que le dice que está buscando a un Hutt. Entonces, le cierra la puerta en las narices gritando "¡Cerrados por hoy! ¡Muchas gracias!". Que a sus 83 años siga aceptando cameos como este es por lo que se ha convertido en un ídolo también para las nuevas generaciones (aunque muchos no hayan visto ni una película suya).

Por cierto, que no os extrañe que 'The Mandalorian & Grogu' esté gastando todas sus balas. Al fin y al cabo, se estrenará el 22 de mayo, y ahora es cuando le toca apretar el acelerador de la campaña promocional: es la prueba de fuego para 'Star Wars', que debe demostrar que después de 7 años sin una película en cines, no ha dañado su marca a fuerza de sacar series y series en Disney+. De momento, Scorsese ha abrazado la Fuerza, y después de sus palabras contra Marvel en 2019, nadie podía haberlo predicho.

