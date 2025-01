Star Wars pasa por el peor momento de su historia. Disney necesita recuperar el favor del público y la primera medida es bastante clara

Nadie duda de que Star Wars es una de las franquicias más conocidos de todos los tiempos. Creada por George Lucas hace ya casi 50 años, la saga fue adquirida a finales de 2012 por Disney, iniciándose así una nueva era en una galaxia muy muy lejana. Todo apuntaba a que iba a seguir reinando sin problemas, pero lo cierto es que Star Wars pasa actualmente por el peor momento de su historia. Al menos así es en términos puramente comerciales.

Hace ya tiempo que se empezó a ampliar este universo con varias series de televisión exclusivas para Disney+. Un movimiento lógico para potenciar dicha plataforma de streaming pero que a la hora de la verdad está teniendo una consecuencia poco deseada que también ha afectado a Marvel, su otra gallina de los huevos de oro: quemar la marca.

Una tendencia preocupante

Los datos avalan totalmente esa idea, pues hace unos meses se anunciaba la cancelación de 'The Acolyte' porque, según se confesaba desde la propia Disney, los números no salían para justificar hacer una segunda temporada. Vamos, que era demasiada cara para el público que tenía, sin entrar a hablar directamente de considerarla como un fracaso.

Pues bien, la siguiente seria de la franquicia ha sido 'Tripulación perdida', la cual tuvo el peor arranque de una serie de Star Wars hasta la fecha -y en semanas posteriores tampoco ha ido demasiado bien-. De hecho, tuvo un 20% menos de seguimiento que 'The Acolyte', la cual ya había descendido otro 20% con respecto a 'Ahsoka'. ¿Una tendencia clara o simple falta de interés hacia esas dos series de Disney+?

A todo eso hay que sumarle que Disney lleva varios años centrando sus esfuerzos en la producción televisiva en lo que se refiere a Star Wars. Y es que en Lucasfilm han sido muy precavidos tras el fracaso de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' y la relativa decepción sufrida con 'El ascenso de Skywalker'.

Y digo relativa porque ingresó 1.077 millones de dólares, pero es que eso la convierte en la menos taquillera de la nueva trilogía, onde también hubo una clara tendencia a la baja: 'El despertar de la fuerza' arrasó con 2.071 millones, lo cual la sitúan en quinto lugar en la lista de las películas más taquilleras de la historia, pero la divisiva 'Los últimos jedi' ya bajó hasta loa 1.334.

El gran éxito de 'The Mandalorian' llevó a que no se hablase tanto de esa caída en el interés del público, pero ha llegado un punto en el que no queda otra que hacerlo. Y la principal conclusión es bastante clara: hay que exprimir este universo menos, reducir la cantidad de títulos producidos y repensar la estrategia de futuro.

Ya ni siquiera sirve tener críticas buenísimas -'Tripulación perdida' tiene un 91% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, hay algo que se ha roto en el vínculo entre el público, entendido como un ente general y no por espectadores concretos, y esta legendaria saga de ciencia ficción. Me gustaría pensar que el estreno de la temporada 2 de la excelente 'Andor' va a hacer que eso cambie, pero esa serie no fue precisamente un fenómeno de masas durante su primera entrega, por lo que bastante es que no fuese cancelada.

Además, las aventuras en la gran pantalla regresan en breve, y eso ya será una gran prueba de fuego. Supongo que es inteligente que sea con 'The Mandalorian & Grogu', ya que en Lucasfilm contarán con que la enorme popularidad de la serie de televisión se reproduzca en cines. Eso sí, siempre existe la posibilidad de que el público decida que les vale con verla cuando esté disponible en Disney+. Ese es el problema de acostumbrar demasiado a la gente a verlo todo en streaming.

Más allá de eso, hay muchos proyectos de Star Wars pero poca cosa realmente palpable. Por ejemplo, la temporada 2 de 'Ahsoka' debería rodarse este año, pero por lo demás hay muchos títulos que nunca terminan de concretarse. Quizá el más ambicioso sea 'New Jedi Order', la película que va a traer de vuelta a la Rey de Daisy Ridley. El problema es que se quedó sin guionista hace poco y parece que simplemente no están dando con las teclas adecuadas para que las cámaras empiecen a rodar.

No me cabe duda de que Star Wars sigue siendo muy popular, pero es una saga que básicamente exige producciones muy caras para estar a la altura del estándar que exige el público, por lo que necesita más. Además, la transición de brillar como la gran franquicia a ser básicamente una más puede ser un proceso muy doloroso, y hay que saber manejarlo.

Al final, una de las razones por las que Star Wars era algo único estaba en su escasez. Eso ya se ha perdido y quizá lo más adecuado sería recuperarlo. No a los niveles que manejó George Lucas en su momento, pero tampoco siendo un producto tan prolífico como lo ha sido últimamente. Y es que siempre será mejor dejar con ganas de más y mantener tu condición de evento que acabar cansando a todos.

