El gran desastre de Star Wars: por qué tiraron a la basura esta ambiciosa serie creada por George Lucas a pesar de tener escritos más de 100 episodios

Sin duda, uno de los mayores fracasos de Star Wars es, también, una de las obras más influyentes en el devenir de la franquicia en la última década. Y es que en 2005 se anunció una ambiciosa serie de imagen real que cubriría el hueco entre la trilogía original y las precuelas. Fue idea del mismo George Lucas y contó a insignes guionistas como Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica') en sus filas.

Sin embargo, el megaproyecto fue cancelado tras años de trabajo. Estoy hablando de 'Star Wars: Underworld', la serie (bueno, el título es de proyecto) que nos llevaría por las calles de los núcleos galácticos abrazando géneros como el noir, el drama criminal y el thriller político en tramas decididamente complejas. De hecho, entre sus productores hablaban de 'Deadwood' en el espacio, entre otras influencias.

Llegaron a planificar nada menos que 100 episodios en los que veríamos, entre otras cosas, al Imperio intentando estabilizar su poder por las instituciones. De estos 100 episodios esbozados (de unos 42 minutos), se completaron los guiones de 50 de ellos. Sin embargo, finalmente todo quedó en papel mojado ya que se decidió tirarla a la basura poco después de la venta a Disney.

"Lo imposible"

¿La razón? Pues más que cosas creativas, fue simplemente cuestión de dinero. Así lo aseguró la presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en Vanity Fair:

«Creo que parte de la razón por la que hubo una reticencia a siquiera pensar de Star Wars en televisión es porque tenemos que crearlo todo. Nada existe. No podemos caminar por las calles de Nueva York y comenzar a rodar. Tenemos que crear el mundo. Es construcción constante de mundo. Cada nave, cada moto, cada pieza de vestuario, todo tiene que ser creado, por lo que era un gran gasto.»

Unos temas de presupuesto que decidieron "obviar" desde el rancho en lo que planificaban episodios. «Su mandato [de Lucas] en los guiones era "Pensad a lo grande. No os preocupéis. Lo haremos. El presupuesto no es un problema."», reconoce Moore en una entrevista a Inverse, «así que escribimos estas escenas gigantescas.»

Pues sí que fue un problema. Según el productor Rick McCallum, tendrían que haber buscado el modo de hacer todo esto, cada semana, con un presupuesto de tan solo cinco millones de dólares... y claro, sin la tecnología que actualmente hubiera permitido hacerla en condiciones.

Sin embargo, a pesar de que 'Star Wars: Underworld' fue cancelada, eso no significa que no se convirtiera, paradójicamente, en la gran influencia de las producciones Star Wars en esta época de Disney. Tanto es así que Lucas empezó a sugerir algunas de las ideas y tramas para que Dave Filoni las vertiese en episodios de 'The Clone Wars'; también se puede rastrear el origen de películas como 'Rogue One' y 'Solo' en estos descartados guiones.

A pesar de su cancelación, sí que hace unos pocos años pudimos ver una prueba conceptual de lo que pudo haber sido y jamás veremos. Al menos tal como fue planificada originalmente.

