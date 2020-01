'Star Wars: Underworld': el metraje de la serie cancelada de George Lucas llevaba 'Blade Runner' a una galaxia muy lejana

Antes de que Disney comprara Lucasfilm y comenzara a desarrollar sus propios proyectos de 'Star Wars', George Lucas estuvo desarrollando en 2005 una serie de acción en vivo titulada 'Star Wars: Underworld', y el plan era que tuviera ¡400 episodios!. Incluso llegó a tener hasta 100 guiones completos y hasta llegó a entrar en fase de producción. Sin embargo, la serie se suspendió por cuestiones de presupuesto en 2010.

La acción de 'Star Wars: Underworld' se establecería entre las precuelas y las trilogías originales, es decir el periodo de tiempo en el que el Imperio fue haciéndose con el poder. Entre el 'Episodio III: La Venganza de los Sith' (2005) y el 'Episodio IV: Una nueva esperanza' (1977). La duración iba a ser de 42 minutos y aunque nunca se produjeron, se hicieron las pruebas que hoy se han filtrado.El plan es que fuera una serie de gángsters que se asemejaba a 'Deadwood' (2004-2006) y a 'El padrino' (The Godfather, 1972) en el espacio.

También se describió como 'Episodio V: el imperio contraataca' (The Empire Strikes Back, 1980) con esteroides. El mítico productor de Lucasfilm, Rick McCallum, discutió previamente el proyecto en Geektirant comentando que:

"Nuestro mayor problema es que estas historias son adultas. Quiero decir ... como Deadwood en el espacio. Es muy diferente a todo lo que haya asociado con George antes en relación con Star Wars. No son para niños. Quiero decir, esperamos que la vean, pero no está dirigida a niños de 8 a 9 años. La situación que tenemos es que cada episodio, o si juntas dos episodios de una hora de duración, es más grande que cualquier película que hayamos hecho. Está en el nivel de 'Avatar' pero sin ese presupuesto, claro".

McCalum también comentó a Collider que 'Star Wars: Underworld' describiría los bajos fondos de Coruscant de forma similar al cine negro:

Antes de 'The Mandalorian', resulta curioso como se analizaban los desafíos a los que se enfrentan para lograr los efectos visuales con un presupuesto de televisión, y cómo ese es fue el mayor problema de la serie:

Continúa explicando que lo más costoso de la serie eran los personajes CGI que Lucas había ideado y la creación de escenarios virtuales, un problema que en 'The Mandalorian' se soluciona con una revolucionaria tecnología: que ya parecían estar buscando hace 8 años.

"George ha creado muchos personajes digitales extraordinarios que están en pantalla durante 30-40 minutos. La mayoría de las personas que aman las películas y entienden el proceso se dan cuenta de que si haces un personaje como Gollum o Jar Jar o cualquier personaje digital importante, eso cuesta el doble que tener a Tom Cruise en una película. Tienes 150 personas trabajando durante dos años en un rendimiento de 40 minutos y todos ganan mucho dinero, solo sumas; ese será un personaje serio de $ 20-30 millones. Ese es nuestro problema, ¿cómo lo conseguimos?"

" En las pinturas digitales mate en 3D, ¿cómo reducimos el tiempo de 2-3 semanas a 2-3 días? ¿Cómo obtenemos un software de conjunto virtual? Porque no podemos construir ninguna de estas cosas. Quiero decir que podríamos hacerlo si lo hiciéramos en un formato tradicional donde tenemos un conjunto con todos los personajes, pero George no funciona de esa manera. Tenemos entre 40 y 50 unidades por hora, cada minuto y medio o dos minutos hay otra serie. No podemos construir eso y hacerlo cada semana, eso es prácticamente imposible, por lo que tenemos que crear un software de conjunto virtual y un entorno que nos permita poder hacerlo en la pantalla azul y verde y poder activarlos fondos alrededor muy, muy rápido. Estamos llegando allí, pero aún no es perfecto y sigue siendo demasiado caro".